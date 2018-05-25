Geçen sene 103 yaşında vefat eden Ali Tanrıyar'ın Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anmada, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Şenkal, Mahmut Recevik, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve Tanrıyar ailesi hazır bulundu.

Katılımcılara hitap eden başkan Mustafa Cengiz, "Çok değerli bir mensubumuz, Ali Tanrıyar başkanımızı anıyoruz. Kendisi anlatmak için söylenecek kelimeler çok anlamsız ve zayıf kalır. Koca bir ömür, koca bir çınar. Kendisiyle tanışma onuruna defalarca yaşadım. Riva arazisinin, Galatasaray Adası'nın kazanılmasında çok değerli katkıları vardır. Çok iyi bir insandı ve çok iyi bir Galatasaraylıydı." dedi.

Camiaların geçmişlerine sahip çıktıkları oranda büyüdüklerini vurgulayan Cengiz, "Bizim tarihimiz içinde Ali Tanrıyar başkanımızın yeri ayrı. Biz onu çok yeni kaybettik. Seneyi devriyesindeyiz. Onun pozitif enerjisini unutmam mümkün değil. Her zaman yardımsever ve güleçti. Galatasaray'a çok büyük hizmetler etti. Mekanı cennet olsun. Ne mutlu bana ki başkan olarak kendisini anmak nasip oldu." diye konuştu.

Öte yandan, yarın gerçekleştirilecek olağan genel kurulla ilgili basın mensuplarının soruları üzerine Cengiz, "Üç adaya da candan başarılar diliyorum. Galatasaray kendi kaderini, kendi yolunu çizecek. Genel kurulumuz çok sağ duyu sahibidir. Kendine en uygun olanı, beni veya bir başka arkadaşımızı seçecek. Kazanan Galatsaray olsun." yanıtını verdi.

Anmada Ali Tanrıyar için duaların okunurken, lokma dağıtıldı.