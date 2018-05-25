Galatasaray aradığı golcüyü Arsenal'de buldu! Joel Campbell...
Spor Toto Süper Lig'de 2017-18 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için hazırlıklarını sürdürüyor.
- 25.5.2018 09:45
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Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
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Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
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Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
Galatasaray aradığı golcüyü Arsenal'de buldu! Joel Campbell... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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