İşte G.Saray'ın hedefindeki ilk isim...
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    Galatasaray aradığı golcüyü Arsenal'de buldu! Joel Campbell...

    Galatasaray aradığı golcüyü Arsenal'de buldu! Joel Campbell...

    Spor Toto Süper Lig'de 2017-18 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

    1. 25.5.2018 09:45
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