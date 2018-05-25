Fatih Terim FFP'ye göre hazırlığını yaptı – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    'ye göre hazırlığını yaptı

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a> <a href="/index/ffp?id=c6b78512-22c5-4fa0-b1a3-6daffd4529c9" class="" rel="tag">FFP</a>'ye göre hazırlığını yaptı

    Galatasaray, ’nın kararını beklerken Terim de boş durmuyor. Başarılı çalıştırıcı, gelmesi muhtemel iki cezaya göre planlama yaptı

    Galatasaray şampiyonluğa ulaştı ama sarı-kırmızılı ekipte henüz her şey bitmedi. 26 Mayıs'ta tarihi bir kongre yaşanacak. Ardından da UEFA, gelir giderini bir türlü dengeleyememesi nedeniyle vereceği cezayı açıklayacak.

    FFP kriterleri kapsamında UEFA, Galatasaray'a maaş bütçe kısıtlaması ya da bonservis sınırlaması getirecek. Buna karşılık zaman kaybetmek istemeyen teknik direktör Fatih Terim, bu iki ihtimali de göz önüne alarak iki farklı kadro planlaması hazırladı.

    Tecrübeli çalıştırıcı, seçimin tamamlanmasının ardından yeni başkana taleplerini bir rapor halinde sunacak.
    1. 25.5.2018 00:20
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