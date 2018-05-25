Fatih Terim FFP'ye göre hazırlığını yaptı
Galatasaray, UEFA’nın kararını beklerken Terim de boş durmuyor. Başarılı çalıştırıcı, gelmesi muhtemel iki cezaya göre planlama yaptı
FFP kriterleri kapsamında UEFA, Galatasaray'a maaş bütçe kısıtlaması ya da bonservis sınırlaması getirecek. Buna karşılık zaman kaybetmek istemeyen teknik direktör Fatih Terim, bu iki ihtimali de göz önüne alarak iki farklı kadro planlaması hazırladı.
Tecrübeli çalıştırıcı, seçimin tamamlanmasının ardından yeni başkana taleplerini bir rapor halinde sunacak.
- 25.5.2018 00:20
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Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
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Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
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Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
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