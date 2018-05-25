Carole, Sevilla’yı mahkemeye verdi – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    Carole, ’yı mahkemeye verdi

    Carole, Sevilla’yı mahkemeye verdi

    'da kiralık forma giyen Lionel Carole, ekibiyle mahkemelik oldu.

    Sevilla'nın kendisini sözleşme şartlarına aykırı olarak kadro dışı bıraktığını belirten Fransız oyuncu, önce 6 milyon Euro talep ederken ardından bu rakamı 3.2 milyon euro'ya çekti.

    İspanyolların 400 bin önermesi üzerine Carole yargı sürecini devam ettirme kararı aldı. Oyuncunun, Galatasaray ile 2019 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.
    1. 25.5.2018
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