Carole, Sevilla’yı mahkemeye verdi
Sevilla'da kiralık forma giyen Lionel Carole, İspanyol ekibiyle mahkemelik oldu.
İspanyolların 400 bin Euro önermesi üzerine Carole yargı sürecini devam ettirme kararı aldı. Oyuncunun, Galatasaray ile 2019 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 25.5.2018
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Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
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Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
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Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
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Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
Carole, Sevilla’yı mahkemeye verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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