Stres yaşamadık!

Attığı goller ve savunmadaki etkili futbolla kupanın alınmasında büyük pay sahibi olan Maicon Roque, şampiyonluğun son maça kalmasının kendilerini korkutmadığını söyledi. Brezilyalı yıldız, "Son maça kalması, yenilirsek şampiyonluk gidiyor gibi şeyler stres yaratmadı bizde. Tabii ki bu işi daha önce de bitirebilirdik. Daha önce şampiyon olabilirdik ama böylesi daha hayırlı oldu. Daha da güzelleştirdi bu şampiyonluğu" dedi. Fatih Terim'in gelmesinin şampiyonlukta büyük etkisi olduğunu belirten Maicon, "Şampiyon olmamızdaki en önemli faktörlerden biri de hocamız. Gerçekten geldikten sonra bize verdiği özgüven, her gün bunu söylemesi, aşılaması bizi çok farklı yerlere getirdi. Çünkü, iyi bir takım olduğumuzu biliyorduk. Bu şampiyonlukta çok büyük pay sahibi olduğunu düşünüyorum kendisinin" ifadesini kullandı.



TUDOR'LA KAVGA ETTi Mi?

Sezonun ilk devresinde Tudor ile tartışma yaşadığı basına yansıyan Maicon bu konuya da açıklık getirdi. Hocalarının aldığı kararlara saygı duyduğunu kaydeden sarı-kırmızılı oyuncu, "Ne Tudor ile ne başka bir hocam ile sıkıntı yaşamadım. Fiziksel bir temas tamamen futbolun doğasında olabilen bir şey. Tartışma yaşayabilirsiniz ama kendisine hiçbir zaman fiziksel bir temasım olmadı.



?URSULA HER AN SAHAYA GiREBiLiR

Maicon, eşi Ursula'nın devamlı yanında olduğunu kaydederek eşinin desteğiyle ilgili ise şunları söyledi: "Takıma destek veren her saniye yanında olan inanılmaz bir taraftarımız var. Ursula da onlardan birisi oldu. Sahaya girmesi gerekirse hiç gözünü kırpmadan girebilir diye düşünüyorum. O da bir Türk oldu. Benim her zaman yanımda. En büyük destekçilerimden bir tanesi... Onu da tebrik ettim zaten..."