Serdar Aziz ve Ümit Davala ameliyat edildi
Galatasaray’da deneyimli savunma oyuncusu Serdar Aziz ve yardımcı antrenör Ümit Davala’nın ameliyat edildiği açıklandı.
"Galatasaray Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Ümit Davala ve oyuncularımızdan Serdar Aziz'in sağlık durumları hakkındaki açıklama şu şekildedir:
Antrenörümüz Ümit Davala, dün sponsor hastanemiz Medical Park'ta sol dizinden kulüp doktorumuz Yrd. Dç. Dr. Yener İnce tarafından başarılı bir atroskopi geçirmiştir. Oyuncumuz Serdar Aziz'in ise Liv Hospital'da Prof. Dr. Gürsel Turgut tarafından burnuna başarılı bir operasyon uygulanmıştır."
- 24.5.2018 12:56
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Emre Akbaba'dan Beşiktaş itirafı
Toplam 3
Yorum
karakartalll bu adam ciddi ciddi beşiktaşa gelip arkasında oğuzhanla beraber oynarsa iyi bir forvetle takımda ikinci bi sosa gomez etkisi yaratabilirler.
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Fikret Orman: Burak Yılmaz iyi bir Beşiktaşlı
Toplam 1
Yorum
karakartalll şenol hocaya yardımcı gelecek olması süper bir haber umarım yusuf şimşek olur bu yardımcı hoca
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Emre Akbaba'dan Beşiktaş itirafı
Toplam 3
Yorum
gamer62 nerden biliyorsunuz besiktasa isik yaktigini besiktas 3 cu buyuk takimdir 1 ve 2 var ondan onde
Serdar Aziz ve Ümit Davala ameliyat edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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