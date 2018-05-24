Serdar Aziz ve Ümit Davala ameliyat edildi – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    ve ameliyat edildi

    Serdar Aziz ve Ümit Davala ameliyat edildi

    ’da deneyimli savunma oyuncusu ve yardımcı antrenör ’nın ameliyat edildiği açıklandı.

    'da sağlık raporu açıklandı. Başarılı defans oyuncusu 'in burnundan, yardımcı antrenör 'nın ise sol dizinden başarılı bir ameliyat geçirdiği belirtildi. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
    "Galatasaray Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Ümit Davala ve oyuncularımızdan Serdar Aziz'in sağlık durumları hakkındaki açıklama şu şekildedir:
    Antrenörümüz Ümit Davala, dün sponsor hastanemiz Medical Park'ta sol dizinden kulüp doktorumuz Yrd. Dç. Dr. Yener İnce tarafından başarılı bir atroskopi geçirmiştir. Oyuncumuz Serdar Aziz'in ise 'da Prof. Dr. Gürsel Turgut tarafından burnuna başarılı bir operasyon uygulanmıştır."
    1. 24.5.2018 12:56
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