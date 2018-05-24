PFDK'dan 5 Süper Lig kulübüne ceza

Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçında çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto Kuzey Üst 408 ve Spor Toto Kuzey Alt 108 bloka giriş yapan seyircilerin kartlarının bloke edilmesi ve bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesi cezası verdi. Galatasaray ise Göztepe karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 15 bin TL para cezasına çarptırıldı.



PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"1- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 19.05.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ÜST 408 ve SPOR TOTO KUZEY ALT 108 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



2- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 18.05.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, akreditasyon sisteminin TFF talimatlarına uygun olarak işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



3- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 19.05.2018 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON TRİBÜN A,B,C,D,E,F,G,H,K,L,M,N,O bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- GALATASARAY A.Ş.'nin, 19.05.2018 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



5- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın, 19.05.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI VIP ÜST D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



6- GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ'nün, 19.05.2018 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Spor Toto 1. Lig Play Off Müsabakaları müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



7- BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, 19.05.2018 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Spor Toto 1. Lig Play Off Müsabakaları müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



8- KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübünün, 18.05.2018 tarihinde oynanan AFJET AFYONSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 2. Lig Play Off Müsabakaları müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."