Mustafa Cengiz: "UEFA’ya gidip edebiyat yapmadık" – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    : "’ya gidip edebiyat yapmadık"

    Mustafa Cengiz: "UEFA’ya gidip edebiyat yapmadık"

    Sarı-kırmızılı kulübün başkan adayları projelerini bir bir A Spor’da anlatmaya devam ediyor. ’in ardından başkan de A Spor ekranlarından camiaya seslendi...

    İŞİMİZ ÇOK ZORDU
    "Göreve geldiğimizin ertesi günü ve 'dan aldığımız ilk izlenimlerimiz netti. Avrupa'dan men yiyecektik. Çünkü verilen hiçbir söz yerine getirilmemişti. Dışarıdan bize söylenenler siz UEFA'dan men yiyeceksiniz bari kaç yıl men yiyeceğiniz için uğraşın demişlerdi"

    GERÇEKLERİ ANLATTIK
    "Biz UEFA'ya bunlardan bahsederken, sadece edebiyatla anlatmadık. Fiziğimizle anlatmadık. Rakamlar gösterdik. Bizden samimiyet ve gerçeklik istediler. Rakam gösterirken, bize dediler ki, 'lütfen doğru rakamları gösterin, gerçekleri gösterin' dediler. Biz de ona göre davrandık"

    UEFA İÇİN İLK OLDUK
    "Yaptığımız çalışmaların ardından UEFA bizim doğruluğumuzu, samimiyetimizi, kanatlandığımızı gördü. Bize dedi ki; ilk defa bir kulüple bir anlaşma daha yapmak istediler. İlk olduk yani. UEFA bize kesin şart koymadı. UEFA, bunları tartışabiliriz, pazarlık edebiliriz dedi"

    MEN EDİLMEYECEĞİZ
    "Bataklıkta hepimiz batarız. Güzelleştirmemiz gerekir. UEFA ile 4 yıllık bir anlaşma yapacağız. UEFA'dan men yok, bizim için de en önemli oydu zaten, çok şükür men almayacağız. Şimdi biz sinekten yağ çıkarma derdindeyiz. Şampiyonluk kutlamalarımız için gelir elde ettik"

    'BAKAN İLE ÇALIŞTIK'
    "UEFA'ya ilk gittiğimiz de deseler ki, hiçbir transfer yapmayacaksınız kabul ederdik. Cezadan korkuyorduk. 'nın, devletimizin desteğini aldık. Bakanımız ile 2 gece boyunca oturup çalıştık"

    'JAPONLAR BİZİM MAÇLARI İZLİYOR'
    "'ı 256 milyon euro'ya alır mıyız? Zanetmiyorum. Ama genç Neymar'ları alabiliriz. Nagatomo çok karakterli değerli futbolcu. İnter bize kiralık gönderdi. Nagatomo'yu samuraya benzettik. Makul fiyatla onu almak istiyoruz. Kişilik, karakter ve futbolcu olarak Nagatomo'dan çok memnunuz. Japon televizyonunda her hafta sonu maçı yayınlanıyor"

    MUSTAFA CENGİZ'DEN İNCİLER

    -"Baskın seçime reaksiyon olarak çıktım. O reaksiyon bende toplandı. Tepki oylarının tercih oylarına dönmesi için çalıştım. Halkın iradesi Hakk'ın iradesidir. 3 yıl için ne vaad ediyorsunuz derseniz: Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı"
    -"Sıkı bir taraftarım ancak rakibe asla saygısızlık etmem. Fiziki anlamda şampiyonluk sevinçlerimi yaşayamadım. Bizim Abdürrahim yanımda sevinç yaşadı ama ben bir camiayı, bir ağırlığı temsil ediyorum"
    -"SADECE İTÜ'de Teknokent gibi yer arayan 13 bin şirket bulunuyor. Biz de gidip kendi üniversitemizden, Galatasaray Üniversitesi'nden rica ettik, Teknokent için ev sahipliği yapacak. Bana diyorlar, o bakana neden gittin? O belediyeye neden gittin? Kendi işimle ilgili değil, Galatasaray için gittik."
    -"Otelimiz var. Halen turizm patlamadı. 'ya gelen turistler 'a uğramadı. Otelimiz 2 yılda bitecekti, 4 yıl oldu hala bitmedi"
    -"İstiyorum ki seçime 8 bin kişi katılsın. Çünkü bu Galatasaray'ın kaderini belirleyecek. Bana sahip çıksın demiyorum gelsin kimi kaliteli kimi iyi görüyorlarsa ona oy versinler"
    -" bürosuna gidip faaliyette bulunamıyorum. Zamanım yok. 'in kurduğu, taraftarın buralara getirdiği Galatasaray'ı daha iyi yerlere taşımaya çalışıyoruz"
    -"Taraftarın taleplerini yakalamaya çalışıyorum. Onlarla samimi olduğum için özdeşleştim. Deplasmanlarda rakip seyirciler arabaya giderken önümü kesiyor, selfie istiyorlar"
    1. 24.5.2018
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