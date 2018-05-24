Mustafa Cengiz: Bizi UEFA'ya şikayet etmişler
A SPOR’a konuşan G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, hem hedeflerini anlattı hem de serzenişte bulundu: UEFA bize şart koymadı. Biz hep Türk kulüpleri için uğraş verdik. Ama ceza almamız için mektup yazanlar olmuş. Seçimde tepki oylarının tercih oylarına dönüşmesi için çalışıyoruz. 310 milyon Dolar borç-alacak farkını düşürdük. 360 milyon Euro’ya Neymar’ı alamayız. belki ama yeni Neymarlar bulabiliriz. Türkiye’nin en güçlü scout ekibi bizde
YALAN SÖYLEMEM
Ben çok sıkı bir taraftarım ama asla rakibe saygısızlık etmem. Fiziki anlamda bu şampiyonluk sevinçlerini yaşayamadım. Sevgili Abdurrahim Albayrak yanımda müthiş sevinç yaşadı ama ben bir camiayı, bir ağırlığı temsil ediyorum.
Taraftar beni seviyor çünkü yalan söylemiyorum.
Samimi olmalıyız, samimiyeti hissettirmeliyiz.
Oturup çalışamıyorum.
Seçim bürosuna gidip faaliyette bulunamıyorum.
Zamanım yok. Zaman yaratmaya çalışıyorum. Galatasaray çok dinamik bir yapı, her an mali durumlar, rakamlar değişiyor.
Sadece İTÜ'de Teknokent gibi yer arayan 13.000 şirket bulunuyor.
Biz de gidip kendi üniversitemizden, Galatasaray Üniversitesi'nden rica ettik, Teknokent için ev sahipliği yapacak. Teknokent projesi üniversitesiz gerçekleşmiyor.
Biz de imkanımız varken kendi üniversitemizde yapmak istiyoruz. Teknokent tamamlandığında Galatasaray'a yılda 8 milyon Dolar gelir sağlayacak.
Tepki oylarının tercih oylarına dönüşmesi için 4 aydır çalışıyoruz.
310 milyon Dolar borçalacak farkını 280 milyon Dolar borç-alacak farkına çektik.
Türkiye'nin en güçlü scout ekibi bizde... En güçlü dataya sahibiz. 360 milyon Euro'ya Neymar'ı alamayız belki ama yeni Neymarlar bulabiliriz.
CEZADAN KORKTUK
Nagatomo, Galatasaray'a veda etmiş değil. Japon televizyonunda her hafta Nagatomo'nun olduğu maçın bölümleri yayınlanıyor.
Japon federasyonundan mektup alıyoruz.
Bu bir onur kaynağı.
Biz UEFA'ya ilk gittiğimizde deseler ki, 'Hiçbir transfer yapmayacaksınız' biz onu da kabul ederdik.
Çünkü bu rakamlarla UEFA'nın karşısına gittiğimiz zaman cezadan korkuyorduk. Bu arada kimse bilmez ama TFF'ye teşekkür edeyim. Bize destek verdiler. Ayrıca biz Ankara'nın da desteğini aldık, o yüzden devlet büyüklerimize de teşekkür ediyorum.
G.SARAY İLK OLDU
Yaptığımız çalışmaların ardından UEFA bizim doğruluğumuzu, samimiyetimizi, kanatlandığımızı gördü. İlk defa bir kulüple bir anlaşma daha yapmak istediler. İlk olduk yani.
Ayrıca UEFA bize kesin şart koymadı. Yani 'Bunları yapmak zorundasınız' demedi, 'Tartışılabilir, pazarlık edilebilir' dedi. Ama kusura bakmayın, bunlar özel şeyler.
Yazılı anlaşma yapmadık, söz verdik. Güvendiklerini söylediler bize. O yüzden söylemem doğru olmaz.
Biz yapmadık ama yapanlar varmış. Bizi şikayet etmek için UEFA'ya mektup yazanlar varmış.
Biz diğer Türk kulüpler için uğraş verdik hatta UEFA da onlara söylemiş.
Ancak bizi şikayet edip, 'Ceza verin, bunlar bunu dedi, şöyle yaptı' demişler.
Yakıştıramıyorum ben. (SABAH)
- 24.5.2018
-
Güneş isterse taraftar sever
Toplam 8
Yorum
zeki net söylüyorum burak geldiği gün maddi manevi beşiktaşlılığımı askıya alırım gidene kadar ne destek veririm ne ürün alırım.
-
Güneş isterse taraftar sever
Toplam 8
Yorum
zeki zaten caneri aldınız. içimize sinmedi şimdi burak ı alın seneyede volkan demirel emre blezoğlunu toplayın. varmı başka ..............
-
Garry operasyonu
Toplam 1
Yorum
emrah sizde biz rodrigezi satmıyacağız futbolu gs da bırakacak sizde 4 tl alamazsınız resti çekin yunanlara
Mustafa Cengiz: Bizi UEFA'ya şikayet etmişler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.