Mustafa Cengiz: Bizi UEFA'ya şikayet etmişler – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    : Bizi 'ya şikayet etmişler

    Mustafa Cengiz: Bizi UEFA'ya şikayet etmişler

    A SPOR’a konuşan G.Saray Başkanı , hem hedeflerini anlattı hem de serzenişte bulundu: bize şart koymadı. Biz hep Türk kulüpleri için uğraş verdik. Ama ceza almamız için mektup yazanlar olmuş. tepki oylarının tercih oylarına dönüşmesi için çalışıyoruz. 310 milyon Dolar borç-alacak farkını düşürdük. 360 milyon Euro’ya Neymar’ı alamayız. belki ama yeni bulabiliriz. ’nin en güçlü scout ekibi bizde

    Galatasaray'da seçime 2 gün kala adaylar arasındaki söylemler sertleşti. Önceki gün canlı yayında başkan adayı 'i ağırlayan A Spor dün de kulüp başkanı 'i konuk etti. Serkan Korkmaz'ın sorularını yanıtlayan Cengiz merak edilen konular hakkında konuştu. İşte başkan Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar:


    YALAN SÖYLEMEM

    Ben çok sıkı bir taraftarım ama asla rakibe saygısızlık etmem. Fiziki anlamda bu şampiyonluk sevinçlerini yaşayamadım. Sevgili Abdurrahim Albayrak yanımda müthiş sevinç yaşadı ama ben bir camiayı, bir ağırlığı temsil ediyorum.
    Taraftar beni seviyor çünkü yalan söylemiyorum.
    Samimi olmalıyız, samimiyeti hissettirmeliyiz.
    Oturup çalışamıyorum.
    Seçim bürosuna gidip faaliyette bulunamıyorum.
    Zamanım yok. Zaman yaratmaya çalışıyorum. Galatasaray çok dinamik bir yapı, her an mali durumlar, rakamlar değişiyor.
    Sadece İTÜ'de Teknokent gibi yer arayan 13.000 şirket bulunuyor.
    Biz de gidip kendi üniversitemizden, Galatasaray Üniversitesi'nden rica ettik, Teknokent için ev sahipliği yapacak. Teknokent projesi üniversitesiz gerçekleşmiyor.
    Biz de imkanımız varken kendi üniversitemizde yapmak istiyoruz. Teknokent tamamlandığında Galatasaray'a yılda 8 milyon Dolar gelir sağlayacak.
    Tepki oylarının tercih oylarına dönüşmesi için 4 aydır çalışıyoruz.
    310 milyon Dolar borçalacak farkını 280 milyon Dolar borç-alacak farkına çektik.
    Türkiye'nin en güçlü scout ekibi bizde... En güçlü dataya sahibiz. 360 milyon Euro'ya Neymar'ı alamayız belki ama yeni bulabiliriz.

    CEZADAN KORKTUK
    Nagatomo, Galatasaray'a veda etmiş değil. Japon televizyonunda her hafta Nagatomo'nun olduğu maçın bölümleri yayınlanıyor.
    Japon federasyonundan mektup alıyoruz.
    Bu bir onur kaynağı.
    Biz 'ya ilk gittiğimizde deseler ki, 'Hiçbir transfer yapmayacaksınız' biz onu da kabul ederdik.
    Çünkü bu rakamlarla UEFA'nın karşısına gittiğimiz zaman cezadan korkuyorduk. Bu arada kimse bilmez ama 'ye teşekkür edeyim. Bize destek verdiler. Ayrıca biz Ankara'nın da desteğini aldık, o yüzden devlet büyüklerimize de teşekkür ediyorum.

    G.SARAY İLK OLDU
    Yaptığımız çalışmaların ardından UEFA bizim doğruluğumuzu, samimiyetimizi, kanatlandığımızı gördü. İlk defa bir kulüple bir anlaşma daha yapmak istediler. İlk olduk yani.

    Ayrıca UEFA bize kesin şart koymadı. Yani 'Bunları yapmak zorundasınız' demedi, 'Tartışılabilir, pazarlık edilebilir' dedi. Ama kusura bakmayın, bunlar özel şeyler.
    Yazılı anlaşma yapmadık, söz verdik. Güvendiklerini söylediler bize. O yüzden söylemem doğru olmaz.

    Biz yapmadık ama yapanlar varmış. Bizi şikayet etmek için UEFA'ya mektup yazanlar varmış.
    Biz diğer Türk kulüpler için uğraş verdik hatta UEFA da onlara söylemiş.
    Ancak bizi şikayet edip, 'Ceza verin, bunlar bunu dedi, şöyle yaptı' demişler.
    Yakıştıramıyorum ben. (SABAH)
    1. 24.5.2018
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