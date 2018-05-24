Merve Boz Galatasaray'da – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    Merve Boz 'da

    Merve Boz Galatasaray'da

    Vestel Venus Sultanlar Ligi'ndeki yarışmacı haklarını devretmeye hazırlanan Seramiksan'ın yıldız voleybolcusu , yeni sezon öncesi 'a oldu.

    Son 2 sezonda baraj etabıyla kümede tutunan Seramiksan'da görev alan pasör çaprazı Meryem, başarılı performansıyla A 'da da forma giyiyordu. 30 yaşında ve 1.94 boyundaki oyuncu Turgutlulu voleybolseverlerin en sevdiği isimler arasında yer alıyordu. Meryem, 2016'da 'dan edilmişti.

    1. 24.5.2018 12:30
    2. Güncelleme: 24.5.2018 14:30
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