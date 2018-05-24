Merve Boz Galatasaray'da
Vestel Venus Sultanlar Ligi'ndeki yarışmacı haklarını devretmeye hazırlanan Seramiksan'ın yıldız voleybolcusu Meryem Boz, yeni sezon öncesi Galatasaray'a transfer oldu.
Son 2 sezonda baraj etabıyla kümede tutunan Seramiksan'da görev alan pasör çaprazı Meryem, başarılı performansıyla A Milli Takım'da da forma giyiyordu. 30 yaşında ve 1.94 boyundaki oyuncu Turgutlulu voleybolseverlerin en sevdiği isimler arasında yer alıyordu. Meryem, 2016'da Nilüfer Belediyespor'dan transfer edilmişti.
- 24.5.2018 12:30
- Güncelleme: 24.5.2018 14:30
-
Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
troya bence ardanın cezası yeni sezon başlayana kadar 1 maça düşer. onu da federasyon ziraat kupasında çektirir. türkiyede futbolu yönetenler heyy
-
Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
-
Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
Merve Boz Galatasaray'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.