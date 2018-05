Mariano: "Fatih Terim Türkiye efsanesidir"

LİNNES

Sevilla'dan sezon başında transfer edilen ve geride kalan sezonda 28 kez Galatasaray forması giyip, 2 gol ve 6 asistlik performans ortaya koyarak, beklentilerin üzerinde oynayan Mariano, şampiyonluğun ardından samimi açıklamalar yaptı. Brezilyalı futbolcu, zor gelen şampiyonlukta çok büyük emekler olduğunu ifade etti. Kariyerindeki ilk şampiyonluğunu yaşayan tecrübeli oyuncu, "Çok zor bir lig oldu. Şampiyonluğun zor geleceğini biliyorduk. Önemli ve güçlü rakiplerimiz vardı. Ama biz de kendi gücümüzün farkındaydık, neler yapabileceğimizi biliyorduk. Sonuna kadar mücadele ettik. Son haftaya kadar şampiyon belli olmadı, son hafta belli oldu. Ne kadar zor bir şampiyonluk olduğu buradan da anlaşılıyor. Benim de kariyerimdeki ilk şampiyonluğum. Yeni geldiğiniz bir takımda, ilk sezonda şampiyonluk yaşamak da farklı bir duygu. Daha ayrı bir mutluluk. Bunların hepsi bir araya gelince çok anlamlı bir şampiyonluk geldi. Çok fedakarlıklar yaptık, zor maçlardan geçtik, zor zamanlardan geçtik ama mutlu sona ulaştık" ifadelerini kullandı.Teknik direktör değişikliğinin takıma nasıl etki ettiği sorusunu yanıtlayan Mariano, "Yeni bir takım kuruldu ve yeni oyuncular var. Performans olarak iniş çıkışların olması kadar doğal bir durum olamaz. Çünkü ilk kez beraber oynayan bir takım var ortada. Sonrasında hoca değişikliği yaşandı. Fatih Hoca 'nın gelmesiyle bütün ambiyans ve bütün takımın havası değişti. Bu durum hepimizi olumlu yönde etkiledi. Kendisine sizin aracılığınızla teşekkür etmek istiyorum. Hem hocamıza hem yardımcılarına teşekkür ediyorum. Oyuncular olarak üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yaptık, sonuna kadar mücadele ettik ve bu formayı en iyi şekilde taşıdığımızı düşünüyorum. Hocamızın, yardımcılarının ve bizim çalışmalarımız bir araya gelince, çalışmaların meyvelerini aldık diyebiliriz" açıklamasını yaptı. Fatih Terim 'in göreve gelmesinin ardından, hocanın Galatasaray üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu ilk başta bilmediğini söyleyen Mariano, "Buraya gelmeden önce çok detaylı bir bilgiye sahip değildim ve Fatih Terim'le daha önce çalışmamıştım, ilk kez çalışacaktım. Burada olan arkadaşlarımdan detaylı bilgi aldım. Bunların başında da Muslera geliyor. Muslera kendisiyle daha önce çalıştığı için, bana, Maicon'a ve Fernando'ya gerekli bilgileri verdi. Bütün havanın değişeceğini, ambiyansın değişeceğini, keyifli antrenmanların olacağını ve keyifli günlerin geleceğini anlattı bize. Biz de bunları gün gün ve hafta hafta görmeye başladık. Antrenmanlardaki neşe, takımın havası, her şey değişti. Biz de Fatih Hoca'yı daha iyi tanımaya başladık. Bakıldığı zaman sadece Galatasaray camiasının bir efsanesi değil, Galatasaray'la nereye gidersek gidelim, bütün halkın ona gösterdiği sevgi ve saygıyı gördük. Sadece Galatasaraylılar değil, başka takım taraftarlarının da ona duyduğu sevgi ve saygı, ne kadar büyük bir isim olduğunu gösteriyor. Sadece Galatasaray değil bir Türkiye efsanesi olarak değerlendirebiliriz kendisini" diye konuştu. Martin Linnes 'in, Fatih Terim'in gelmesinin ardından sağ bekte görev almasının kendisini olumlu anlamda etkilediğini ifade eden Brezilyalı futbolcu, "Martin Linnes kaliteli bir oyuncu. Kendi mevkiinizde kaliteli bir oyuncu olduğu zaman, bu sizin performansınızı da olumlu anlamda yükseltiyor. Diğer taraftan iyi bir futbolcu olmasının yanında çok da iyi birisi. Saha içinde ve saha dışında iyi kalpli bir insan. Saha dışında da arkadaşlığımız sürüyor. Kamplarda ben, Muslera, Fernando, Maicon, Martin, beraber vakit geçiriyoruz, toplanıp birlikte oyunlar oynuyoruz. O yüzden çok özel bir insan. Ama önemli olan en sonunda takımın şampiyon olması. Takım şampiyon olduğunda, Mariano, Maicon ya da Martin ön plana çıkmıyor. Önemli olan takımın şampiyon olması. O yüzden ben de buraya hem oynamaya hem de şampiyon olmaya geldim. Onun da amacı aynı. Bütün arkadaşlarımızın ortak amacı bu ve bu amaca da hep beraber ulaştığımız için mutluyuz" dedi.Florya'dan çıkıp stada gidene kadar otobüste dinlenen müziklerle, futbolcuların camlara vurarak stada girmesini değerlendiren Mariano, bunun çok güzel bir motivasyon şekli olduğunu söyleyerek, "Son haftalardaki 'Konsantrasyon' kelimesi çok önemliydi. Daha çok birbirimize kenetlendik. Diğer taraftan, sizin de sorduğunuz müzik konusuna bir parantez açmak istiyordum. Bundan önceki çalıştığım bazı hocalar, müzik dinlemeye izin vermezlerdi, gülmeye izin vermezlerdi. Onlara göre stada gidene kadar müzik dinlemek ya da gülmek, bir konsantrasyon eksikliği ve ciddiyetsizlik olarak adlandırılırdı. Hocamızın gelmesiyle ambiyans nasıl değişti diyorsak, bu da onların başında geliyor. Biz zaten işimizi hafta boyunca yapıyoruz. Maça giderken bu aktiviteyi yapmak, ciddi olmadığımız anlamına gelmez. Sadece sevdiğimiz bir aktiviteyi, müzik dinlemeyi gerçekleştirerek rahatlıyoruz. Maça gergin gitmektense, daha rahat bir aktiviteyle gitmek, hepimizin işine geliyor. Fatih Hocamızla bunu yaptık. Bunu daha önce Sevilla'da çalıştığım hocamla da yapıyorduk. Maça giderken, keyifli şekilde müzik dinlemek, her zaman daha iyi yansır. Arkadaşınız için daha çok koşarsınız ve rahat olursunuz maçta. Bu nedenle önemli bir aktiviteydi bu" ifadelerini kullandı.Bordeaux'da Fransa Kupası'nı, Sevilla'da da Avrupa Ligi'ni kazanan Mariano, kariyerindeki ilk şampiyonluğu ise Galatasaray'da yaşadı. Bütün kupaların kendisi için çok anlamlı olduğunu ifade eden başarılı oyuncu, "Sonuçta 3 ülkede de kupa kazanıyorsunuz, başarı elde ediyorsunuz. Bireysel anlamda, takımla ve ailenizle birlikte emek koyuyorsunuz ortaya. Bu nedenle bu daha değerliydi, bu daha değersizdi demek doğru olmaz. Şampiyonluğu ilk kez yaşadım ve mükemmel bir duygu. Bütün sezon çalışıyorsunuz, emek veriyorsunuz ve sezon sonunda böyle güzel bir olay yaşıyorsunuz. Gittiğim her ülkede kupa kazandım. Bu konuda çok avantajlı ve şanslı olduğumu düşünüyorum. Umarım böyle devam eder" dedi.Taraftarın futbolda çok önemli bir faktör olduğunun altını çizen Mariano, "Türkiye'de de bu faktörün en ön planda olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'de taraftarlar takımlarına çok bağlı. Galatasaray taraftarı çok tutkulu. Devamlı bizimle birlikteler. Saatlerce bizi havalimanında beklediler. Gerçekten onlarla beraber olmak ve bizlere verdikleri destek tarif edilemez" dedi. Son olarak İstanbul'daki yaşamıyla ilgili konuşan Brezilyalı oyuncu, "İstanbul çok güzel bir şehir. Burada ailemle birlikte kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Taksim, Sultanahmet gibi noktalara gidiyoruz. Gittiğimiz alışveriş merkezleri var, restoranlar var. Genel olarak İstanbul'da yaşamaktan dolayı mutluyuz" diyerek sözlerini tamamladı.