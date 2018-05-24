Genoa’ya gidiyor – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    ’ya gidiyor

    Genoa’ya gidiyor
    G.saray'ın 2014 yılında Dortmund'tan ettiği fakat yaşadığı sakatlıklar nedeni ile bir türlü beklentilerin üzerine çıkamayan , yolunda. İtalyan basını Koray Günter'in sezon sonunda Genoa'a transfer olacağını okuyucularına duyurdu.
    1. 24.5.2018
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