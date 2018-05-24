Garry operasyonu – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    operasyonu

    Garry operasyonu
    G.Saray'ın Rodrigues'i satmak değil 'ta bulunan haklarının yüzde 20'sini de almak için görüşmelere başladığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekip, başarılı futbolcunun bonservisinin tamamına sahip olmak isterken PAOK'un yüzde 20'lik pay için "4 milyon euro isteriz" cevabı vermesi can sıktı.
    1. 24.5.2018
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