Garry operasyonu
- 24.5.2018
-
Aziz Yıldırım transfer stratejisini değiştiriyor
Toplam 3
Yorum
hakan Allah aşkına bi bırak artık... hiç bir hamle yapma sen. bitirdin futbolu, kasa boşaldı, trübünler boşaldı..
-
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye fark!
Toplam 2
Yorum
dogrular tek gerçek Galatasarayın taraftarları Türkiyemizde en çok fazlasıyla taraftarı olan spor kulübüdür
-
Kayserispor’a Viking gol kralı
Toplam 1
Yorum
ÖMER ALKONAK BU SENE AVRUPAYA GİTMEMİZ GEREKİR KAYSERİ HALKI BUNU HAK EDİYOR
Garry operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.