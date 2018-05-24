Dursun Özbek: "Üreten Galatasaray'ı inşa edeceğiz" – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    : "Üreten 'ı inşa edeceğiz"

    Dursun Özbek: "Üreten Galatasaray'ı inşa edeceğiz"

    Başkan adayı geleceğe yön verecek projelerini 5 ayrı başlık altında anlattı: 1- Sportif başarıda sürdürülebilirlik. 2- İletişim. 3- Dijital evrim. 4 - Yeni nesil sponsorluk ve pazarlama. 5- Gayrimenkulde gelecek ve bugün

    Cimbom'da eski başkan daha önce teknik direktör 'in 'konsantrasyon' çağrısına uyup seçim çalışmalarına Göztepe maçı sonrası başlayacağını duyurmuştu. Özbek dün Kalamış Tesisleri'nde 'Birlikte daha güçlüyüz' sloganıyla üyelerle bir araya geldi. Özbek konuşmasında 'yeni nesil' ve 'üretici' vurguları yaptı. Özbek sözlerine şampiyonluk kutlamasıyla başladı, "Futbol takımımız bize 21. şampiyonluğu yaşattı. Şampiyonluk Galatasaray'a çok yakıştı. Oyuncu, teknik ekip, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

    Dursun Özbek, 'Yeni nesil 5.0' olarak adlandırdığı geleceğin Galatasaray'ı projesini 5 başlıkta tanıttı. "Sportif başarıda sürdürülebilirlik, iletişim, yeni nesil sponsorluk ve pazarlama, gayrimenkulde gelecek ve bugün, dijital evrim" Özbek'in yeni projeleri olacak. Bu konu başlıklarını yöneticiler detaylandırdı.

    Dursun Özbek konuşmasında şunları söyledi: "Değerli Galatasaraylılar toplumlar iki şekilde hayatlarını devam ettirmişlerdir. Üreterek ya da savaşarak. Zaman içerisinde üretici toplumların varlık ve refahları daha iyi olmuştur. Ben ve ekibim uzun süredir çalışıyoruz. Üreten 'ı inşa etmek için çalışıyoruz. Bu projeleri gerçekleştirmek için hizmet etmek zorundayız."

    'TORUNLARIMIZA KALACAK'
    Dursun Özbek projelerini anlattı. Özbek "5.0 bizim mottomuz. Yeni nesil Galatasaray'ın tanımıdır. Bu sene 113. yılımızı kutluyoruz. Nesillerin 25 yılda bir değiştiğini kabul edersek bu 5. neslimiz. Bu projeler G.Saray'ı torunlarımıza, çocuklarımıza güçlü bir kulüp bırakmak için yaptığımız projelerdir" dedi.

    SLOGANI: 'Birlikte daha güçlüyüz!'



    LİSTESİNİ TANITTI
    Galatasaray'ın 26 Mayıs'ta yapacağı seçimde aday olan eski başkan Dursun Özbek, listesini kulübün Kalamış Tesisleri'nde üyelere tanıttı. Cimbom'u 3 yıl yönetmeye aday olan Özbek'in listesi şu isimlerden oluşuyor...

    Metin Öztürk
    Nasuhi Sezgin
    Taner Aşkın
    Rıza Morova
    İbrahim Ziyal
    Levent Yaz
    Osman Kocaman
    Ercüment Erdem
    Niyazi Yelkencioğlu
    Dikran Gülmezgil
    Cenk Eyüboğlu
    Osman Aral
    Fırat Uygur
    Ceyda Üçer
    Kayhan Berberoğlu


    Savaş ÇORLU
    1. 24.5.2018
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