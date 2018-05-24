Dursun Özbek: "Üreten Galatasaray'ı inşa edeceğiz"
Başkan adayı Dursun Özbek geleceğe yön verecek projelerini 5 ayrı başlık altında anlattı: 1- Sportif başarıda sürdürülebilirlik. 2- İletişim. 3- Dijital evrim. 4 - Yeni nesil sponsorluk ve pazarlama. 5- Gayrimenkulde gelecek ve bugün
Dursun Özbek, 'Yeni nesil 5.0' olarak adlandırdığı geleceğin Galatasaray'ı projesini 5 başlıkta tanıttı. "Sportif başarıda sürdürülebilirlik, iletişim, yeni nesil sponsorluk ve pazarlama, gayrimenkulde gelecek ve bugün, dijital evrim" Özbek'in yeni projeleri olacak. Bu konu başlıklarını yöneticiler detaylandırdı.
Dursun Özbek konuşmasında şunları söyledi: "Değerli Galatasaraylılar toplumlar iki şekilde hayatlarını devam ettirmişlerdir. Üreterek ya da savaşarak. Zaman içerisinde üretici toplumların varlık ve refahları daha iyi olmuştur. Ben ve ekibim uzun süredir çalışıyoruz. Üreten Galatasaray'ı inşa etmek için çalışıyoruz. Bu projeleri gerçekleştirmek için hizmet etmek zorundayız."
'TORUNLARIMIZA KALACAK'
Dursun Özbek projelerini anlattı. Özbek "5.0 bizim mottomuz. Yeni nesil Galatasaray'ın tanımıdır. Bu sene 113. yılımızı kutluyoruz. Nesillerin 25 yılda bir değiştiğini kabul edersek bu 5. neslimiz. Bu projeler G.Saray'ı torunlarımıza, çocuklarımıza güçlü bir kulüp bırakmak için yaptığımız projelerdir" dedi.
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LİSTESİNİ TANITTI
Galatasaray'ın 26 Mayıs'ta yapacağı seçimde aday olan eski başkan Dursun Özbek, listesini kulübün Kalamış Tesisleri'nde üyelere tanıttı. Cimbom'u 3 yıl yönetmeye aday olan Özbek'in listesi şu isimlerden oluşuyor...
Metin Öztürk
Nasuhi Sezgin
Taner Aşkın
Rıza Morova
İbrahim Ziyal
Levent Yaz
Osman Kocaman
Ercüment Erdem
Niyazi Yelkencioğlu
Dikran Gülmezgil
Cenk Eyüboğlu
Osman Aral
Fırat Uygur
Ceyda Üçer
Kayhan Berberoğlu
Savaş ÇORLU
- 24.5.2018
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Güneş isterse taraftar sever
Toplam 8
Yorum
zeki net söylüyorum burak geldiği gün maddi manevi beşiktaşlılığımı askıya alırım gidene kadar ne destek veririm ne ürün alırım.
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Güneş isterse taraftar sever
Toplam 8
Yorum
zeki zaten caneri aldınız. içimize sinmedi şimdi burak ı alın seneyede volkan demirel emre blezoğlunu toplayın. varmı başka ..............
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Garry operasyonu
Toplam 1
Yorum
emrah sizde biz rodrigezi satmıyacağız futbolu gs da bırakacak sizde 4 tl alamazsınız resti çekin yunanlara
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