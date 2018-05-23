Türk Telekom Stadı'nın zemini bakıma alınıyor
Galatasaray Futbol Takımı'nın iç saha maçlarını yaptığı Türk Telekom Stadı'nın zemini bakıma alınacak.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Galatasaray Kulübü Stat İşletme Direktörü Murat Ersoy, yenileme çalışmalarıyla ilgili şunları kaydetti:
"Sahamızı bakıma alacağız. Bugünden itibaren önce saha sıyrılacak, hibritler kalacak. Ardından çimler yeniden ekilecek, kumlama yapılacak, tohum ve bir kat daha kum atılacak. Tohumlardan çimlerin çıkması için ışık ünitelerinden destek alınacak ve sahanın hazır hale gelmesi sağlanacak. Tüm bunlar İngiltere Futbol Federasyonunun da başçimcisi olan Alan Ferguson'ın kontrolünde gerçekleşecek."
- 23.5.2018 17:13
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Burak Yılmaz İstanbul'da evini bile tuttu
Toplam 13
Yorum
Piconhors Trezeque alalım club brugge dan veya genç fizikli bir fas-cezayir-fransa surinam-hollanda karışımı bir futbolcu alalım
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Galatasaray bayrakları Boğaz'a asıldı
Toplam 2
Yorum
fenrbahce 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
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