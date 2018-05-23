Türk Telekom Stadı'nın zemini bakıma alınıyor

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Galatasaray Kulübü Stat İşletme Direktörü Murat Ersoy, yenileme çalışmalarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Sahamızı bakıma alacağız. Bugünden itibaren önce saha sıyrılacak, hibritler kalacak. Ardından çimler yeniden ekilecek, kumlama yapılacak, tohum ve bir kat daha kum atılacak. Tohumlardan çimlerin çıkması için ışık ünitelerinden destek alınacak ve sahanın hazır hale gelmesi sağlanacak. Tüm bunlar İngiltere Futbol Federasyonunun da başçimcisi olan Alan Ferguson'ın kontrolünde gerçekleşecek."