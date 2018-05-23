Türk Telekom Stadı'nın zemini bakıma alınıyor – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Mayıs 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    Stadı'nın zemini bakıma alınıyor

    Türk Telekom Stadı'nın zemini bakıma alınıyor

    Galatasaray Futbol Takımı'nın iç saha maçlarını yaptığı Stadı'nın zemini bakıma alınacak.

    Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Galatasaray Kulübü Stat İşletme Direktörü Murat Ersoy, yenileme çalışmalarıyla ilgili şunları kaydetti:

    "Sahamızı bakıma alacağız. Bugünden itibaren önce saha sıyrılacak, hibritler kalacak. Ardından çimler yeniden ekilecek, kumlama yapılacak, tohum ve bir kat daha kum atılacak. Tohumlardan çimlerin çıkması için ışık ünitelerinden destek alınacak ve sahanın hazır hale gelmesi sağlanacak. Tüm bunlar İngiltere Futbol Federasyonunun da başçimcisi olan Alan Ferguson'ın kontrolünde gerçekleşecek."

    1. 23.5.2018 17:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Türk Telekom Stadı'nın zemini bakıma alınıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN