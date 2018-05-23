Galatasaray'ın şampiyonluk hikayesi - 3 – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    'ın şampiyonluk hikayesi - 3

    Galatasaray'ın şampiyonluk hikayesi - 3

    Fotomaç Muhabiri Savaş Çorlu, 'ın şampiyonluk hikayesini anlatmaya devam ediyor.


    Cimbom, İgor ile kötü bir grafik çizmiyordu. İçeride kazanıyor, dış sahada zaman zaman tökezliyor ama bir şekilde zirvede kalmayı biliyordu. Hırvat hoca yönetiminde büyük maçlar başlamadan önce rakiplerine 8 puan fark atan Aslan, , , , serisinde tam anlamıyla dağıldı. Sadece skor olarak değil olarak da yerle bir oldu.

    TUDOR KORKTU 1 PUAN ALDI
    Galatasaray, İgor Tudor ile çıktığı büyük maçlarda bir anda üçlü savunmaya döndü. Fenerbahçe ile evinde 0-0 berabere kaldı. Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 yenilirken hiçbir varlık gösteremedi. Başakşehir ve Beşiktaş'a karşı sahadan silindi. Başakşehir, Cimbom'u 5-1'le devirirken, 'a da 3-0 ile boyun eğdi. Beşiktaş 2. yarıda yakaladıklarının yarısını atsa tarihi bir hezimet olurdu.

    TERİM SALDIRDI, 10 PUANI KAPTI
    Sarı-kırmızılıların başına 'in gelmesiyle birlikte büyük maçlarda 'psikolojik avantaj' Galatasaray'a geçti. deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönen Cimbom evinde Trabzonspor'u ağırladığı maçta ise mükemmel bir futbol oynadı. Stadı'nda taraftarının müthiş desteğini arkasına alan Galatasaraylı futbolcular, Fatih Terim'in taktiğini kusuzsuz uyguladı ve rakibini yendi.

    HEP KRİTİK MAÇLAR OYNADI
    Aslan, Başakşehir ile Beşiktaş karşılaşmalarına hep 'olmak ya da olmamak' duygusuyla çıktı. Kazanmak zorundaydı, Fatih Terim'in doğru taktik anlayışıyla ikisini de kazandı. Başakşehir maçında sağ bek Mariano'nun sol ayağıyla doksana yolladığı top sezonun en kritik gollerinden biriydi. Beşiktaş maçında ilk yarıda Quaresma'nın 'e gelip "Neden topu şişiriyoruz, yerden oynamaya çalışalım" sözleri Terim'in meşhur presinin kanıtı gibiydi.

    1. 23.5.2018
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