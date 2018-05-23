Galatasaray'ın şampiyonluk hikayesi - 3

Fotomaç Muhabiri Savaş Çorlu, Galatasaray'ın şampiyonluk hikayesini anlatmaya devam ediyor.





Cimbom, İgor Tudor ile kötü bir grafik çizmiyordu. İçeride kazanıyor, dış sahada zaman zaman tökezliyor ama bir şekilde zirvede kalmayı biliyordu. Hırvat hoca yönetiminde büyük maçlar başlamadan önce rakiplerine 8 puan fark atan Aslan, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzonspor serisinde tam anlamıyla dağıldı. Sadece skor olarak değil futbol olarak da yerle bir oldu.



TUDOR KORKTU 1 PUAN ALDI

Galatasaray, İgor Tudor ile çıktığı büyük maçlarda bir anda üçlü savunmaya döndü. Fenerbahçe ile evinde 0-0 berabere kaldı. Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 yenilirken hiçbir varlık gösteremedi. Başakşehir ve Beşiktaş'a karşı sahadan silindi. Başakşehir, Cimbom'u 5-1'le devirirken, Kartal'a da 3-0 ile boyun eğdi. Beşiktaş 2. yarıda yakaladıklarının yarısını atsa tarihi bir hezimet olurdu.



TERİM SALDIRDI, 10 PUANI KAPTI

Sarı-kırmızılıların başına Fatih Terim'in gelmesiyle birlikte büyük maçlarda 'psikolojik avantaj' Galatasaray'a geçti. Kadıköy deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönen Cimbom evinde Trabzonspor'u ağırladığı maçta ise mükemmel bir futbol oynadı. Türk Telekom Stadı'nda taraftarının müthiş desteğini arkasına alan Galatasaraylı futbolcular, Fatih Terim'in taktiğini kusuzsuz uyguladı ve rakibini yendi.



HEP KRİTİK MAÇLAR OYNADI

Aslan, Başakşehir ile Beşiktaş karşılaşmalarına hep 'olmak ya da olmamak' duygusuyla çıktı. Kazanmak zorundaydı, Fatih Terim'in doğru taktik anlayışıyla ikisini de kazandı. Başakşehir maçında sağ bek Mariano'nun sol ayağıyla doksana yolladığı top sezonun en kritik gollerinden biriydi. Beşiktaş maçında ilk yarıda Quaresma'nın Şenol Güneş'e gelip "Neden topu şişiriyoruz, yerden oynamaya çalışalım" sözleri Terim'in meşhur presinin kanıtı gibiydi.