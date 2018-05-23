Galatasaray'da yerli avı başlıyor! İşte Fatih Terim'in hedefindeki 3 isim! – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'da yerli avı başlıyor! İşte 'in hedefindeki 3 isim!

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da yerli avı başlıyor! İşte <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>'in hedefindeki 3 isim!

    Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, transferde önceliği geçen sezon takımlarında parlayan Türk oyunculara verdi.

    1. 23.5.2018 07:47
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