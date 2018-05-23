Galatasaray, Passolig'de de şampiyon

Ligde 21. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılı takım, bu sezon taraftar ve Passolig kart sayısında da rakiplerini geride bıraktı. Passolig'in verilerine göre, 2017-2018 sezonu sonunda 3,8 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunan kart sayısında Galatasaray, 744 bin 831 ile birinci sırada yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Türk Telekom Stadı'nda maç başına yakaladığı 40 bin 778 seyirci ortalaması ile bu alanda da adını zirveye yazdırdı. Galatasaray'ı seyirci ortalamasında 29 bin 562 ile Beşiktaş ve 29 bin 35 ile Fenerbahçe takip etti.

Galatasaray, geçen sezon 18 bin 865 olan seyirci ortalamasını yüzde 116 artırarak 40 bin 778'e çıkardı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile kıyaslandığında bu sezon seyirci ortalamasını en fazla yükselten takım oldu.

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Galatasaray, 28 bin 896 ile bu sezon Süper Lig'de en fazla kombine satan kulüp unvanını da elde etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Süper Lig maçları için aldıkları 220 binin üzerinde biletin yüzde 81'ini "www.passo.com.tr" internet sitesinden ve Passolig'in mobil uygulaması üzerinden satın aldı.

Galatasaray taraftarı, bu sezon sarı-kırmızılı takıma en fazla desteği Fenerbahçe derbisinde verdi. Ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda yapılan ve 0-0 biten maçı toplam 49 bin 568 taraftar takip etti. Sarı-kırmızılıların ilk yarıda Teleset Mobilya Akhisarspor ile iç sahada oynadığı karşılaşma ise 30 bin 471 ile en az seyircili maç olarak kayıtlara geçti.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon bilet başına en fazla ortalama geliri 414 lira ile Beşiktaş derbisinde elde etti. Bugüne kadar 1,9 milyon kişinin yüklediği Passolig'in mobil uygulamasını da en fazla Galatasaray taraftarı kullandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu sezon maçların yüzde 15'ine cep telefonları aracılığıyla giriş yaptı.