Dursun Özbek listesini tanıttı
Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek, 26 Mayıs'ta yapılacak olan seçimli genel kurul öncesinde listesindeki isimleri tanıttı. GSYİAD Başkanı Metin Öztürk de Dursun Özbek'in listesinde yer aldı.
Sportif Başarıda Sürdürülebilirlik, İletişim, Yeni Nesil Sponsorluk ve Pazarlama, Gayrimenkulde Gelecek ve Bugün, Dijital Evrim başlıkları altında toplanan projeler, üyelere her başlık altında ayrıntılı şekilde anlatıldı. Dursun Özbek, listesindeki isimleri tek tek kürsüye çağırırken, kendisinin seçimi kazanamaması durumunda dahi, göreve gelecek olan başkanın, bu projeleri kullanması gerektiğini ifade etti.
Dursun Özbek'in listesinde şu isimler yer alıyor:
Yönetim Kurulu Listesi
Dursun Özbek
Metin Öztürk
Taner Aşkın
İbrahim Ziyal
Osman Kocaman
Niyazi Yelkencioğlu
Nasuhi Sezgin
Rıza Tevfik Morova
Levent Yaz
Ercüment Erdem
Dikran Gülmezgil
Yönetim Kurulu Yedek Listesi
Cenk Eyüboğlu
Osman Aral
Fırat Uygur
Ceyda Üçer
Kayhan Berberoğlu
- 23.5.2018 19:20
- Güncelleme: 23.5.2018 19:21
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Burak Yılmaz İstanbul'da evini bile tuttu
Toplam 13
Yorum
Piconhors Trezeque alalım club brugge dan veya genç fizikli bir fas-cezayir-fransa surinam-hollanda karışımı bir futbolcu alalım
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Galatasaray bayrakları Boğaz'a asıldı
Toplam 2
Yorum
fenrbahce 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
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