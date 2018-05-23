Dursun Özbek listesini tanıttı – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Mayıs 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    listesini tanıttı

    <a href="/index/dursun-ozbek?id=70299f29-d346-40ec-bd05-5732a84442bd" class="" rel="tag">Dursun Özbek</a> listesini tanıttı

    Galatasaray Başkan Adayı , 26 Mayıs'ta yapılacak olan seçimli genel kurul öncesinde listesindeki isimleri tanıttı. GSYİAD Başkanı de 'in listesinde yer aldı.

    Galatasaray'da 26 Mayıs'ta yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde adaylar tanıtım toplantılarını sürdürüyor. Başkan adaylarından , Kalamış'ta düzenlediği iftarlı toplantıyla listesindeki üyeleri tanıttı. GSYİAD Başkanı 'ün de Özbek'in listesinde yer alması dikkat çekti. Yapacakları birçok proje olduğunu ve bu projeleri 'Galatasaray 5.0' adı altında yapacakları atılımla gerçekleştireceklerini söyleyen , projeleri 5 başlık altında toplayarak üyelere tanıttı.

    Sportif Başarıda Sürdürülebilirlik, İletişim, Yeni Nesil Sponsorluk ve Pazarlama, Gayrimenkulde Gelecek ve Bugün, Dijital Evrim başlıkları altında toplanan projeler, üyelere her başlık altında ayrıntılı şekilde anlatıldı. Dursun Özbek, listesindeki isimleri tek tek kürsüye çağırırken, kendisinin seçimi kazanamaması durumunda dahi, göreve gelecek olan başkanın, bu projeleri kullanması gerektiğini ifade etti.
    Dursun Özbek'in listesinde şu isimler yer alıyor:

    Yönetim Kurulu Listesi
    Dursun Özbek

    Taner Aşkın
    İbrahim Ziyal
    Osman Kocaman
    Niyazi Yelkencioğlu
    Nasuhi Sezgin
    Rıza Tevfik Morova
    Levent Yaz
    Ercüment Erdem
    Dikran Gülmezgil

    Yönetim Kurulu Yedek Listesi
    Cenk Eyüboğlu
    Osman Aral
    Fırat Uygur
    Ceyda Üçer
    Kayhan Berberoğlu
    1. 23.5.2018 19:20
    2. Güncelleme: 23.5.2018 19:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    listesini tanıttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN