Ali Fatinoğlu: "Çıkmaza girmiş bir mali yapı var" – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    : "Çıkmaza girmiş bir mali yapı var"

    <a href="/index/ali-fatinoglu?id=b7e17cad-727d-4275-abca-f36a153a7729" class="" rel="tag">Ali Fatinoğlu</a>: "Çıkmaza girmiş bir mali yapı var"

    26 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Galatasaray Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu öncesi başkan adaylığını açıklayan Ali Fatinoğlu, açıklamalarda bulundu.

    1. 23.5.2018 15:33
    2. Güncelleme: 23.5.2018 15:47
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