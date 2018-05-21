Serdar Aziz: "Sonuna kadar hak ettik" – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
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    22 Mayıs 2018, Salı
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    : "Sonuna kadar hak ettik"

    <a href="/index/serdar-aziz?id=41d63286-d071-4341-a075-54b43a07538d" class="" rel="tag">Serdar Aziz</a>: "Sonuna kadar hak ettik"

    'ın başarılı savunmacısı , şampiyonluk kutlamalarının ardından yaptığı açıklamada, bu şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiklerini söyledi.

    Çok mutlu olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan , "Zorlu bir lig oldu, bütün takımları kutlamak gerekiyor. Son haftaya kadar mücadele ettiler. Sonuna kadar hak ettik. Çok şükür mutlu sona ulaştık. Şampiyonluğumuzu da doyasıyla kutladık. Şimdi daha zorlu bir sürece giriyoruz. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. 'ın yeri her zaman Şampiyonlar Ligi'dir. İnşallah en iyi şekilde hazırlanıp, orada en iyi mücadelemizi vereceğiz" dedi.
    1. 21.5.2018 00:29
    2. Güncelleme: 21.5.2018 01:39
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