İşte taraftar işte şampiyon! – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
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    22 Mayıs 2018, Salı
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    İşte taraftar işte şampiyon!

    İşte taraftar işte şampiyon!

    Sarı-kırmızı gecede tribünler tıklım tıklım dolarken 21. şampiyonluk şarkılar tezahüratlarla kutlandı. Kupanın kaldırıldığı anlarda ise yer yerinden oynadı

    tacını taktı, taraftarlar kendinden geçti. Büyük çekişmeye sahne olan lig sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğu ile tamamlanırken dün akşam kutlama vardı. Stadı gelin gibi süslendi ve 30 ile 100 TL'den satılan biletleri almak için saatlerce kuyrukta bekleyen taraftarlar da tribünlerdeki yerini aldılar. 19.05'te başlayan kutlamalarda dakika dakika coşku artıkça arttı. Tribünlerden yakılan meşalelerle göz gözü görmezken, çalınan marşlara tribünler eşlik etti. Ardından sanatçılar sahnedeki yerini aldı. Gripin ve Berkay'ın ardından gecenin sürprizi taraftarların karşısına çıktı. Ünlü şarkıcı, Bafetimbi ile özdeşleşen "O sen olsan bari" şarkısını tribünlerle birlikte söyledi. Fransız yıldız da içeride daha fazla duramadı ve oğluyla Tilki'ye saha kenarından eşlik etti. Futbolcular ve teknik heyetin tek tek sahneye çağrıldığı anlarda coşku katlanırken sarı-kırmızılıların kupayı kaldırmasıyla Türk Telekom'da yer yerinden oynadı.

    ALBERT RİERA: İNANILMAZSINIZ
    G.Saray'ın eski futbolcusu , 'i attığı tweet'le tebrik etti. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan İspanyol yıldız, "Hocam, o günü çok iyi hatırlıyorum. Sizinle çalışmak ve sizi dinlemek büyük bir zevkti. Bu sezon da inanılmaz işler yaptınız" ifadelerini kullandı.

    GOMiS'E ÇOK YAKIŞTI
    Galatasaray'ın 21. şampiyonluğunun kutlamalarında sahne alan Aleyna Tilki, şarkısının Gomis'e çok yakıştığını dile getirdi. Kısa bir açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Şarkım Gomis'e çok yakıştı. Çok mutluyum. Acayip bir taraftardı, süperdi" ifadelerini kullandı.

    DEV BAYRAK ASILDI
    galibiyetiyle şampiyonluğa uzanan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nı bayraklarla süsledi. Stadyumun otoyola bakan kısmına üzerinde 21 yazan dev bir bayrak asan sarı-kırmızılılar takım otobüsünün stada giriş yaptığı bölüme de İngilizce olarak "Evine hoş geldin şampiyon. 21" yazısı astı.

    NECATİ: BEN BİLE OYNAYACAKTIM
    Fatih Terim'in yardımcıları arasında yer alan Necati Ateş, hem gelen şampiyonluğu hem de hocasını yorumladı. Göztepe maçı öncesi yaşadığı duyguları dile getiren Necati, "Fatih hoca insanı gerçekten çok iyi motive ediyor. Göztepe maçında beni bıraksalar sahaya girecektim, ben de oynayacaktım. Fatih hoca geldikten sonra Florya'daki değişimi anlatamam" dedi.

    KENDİMİ ÇOK KAPTIRIYORUM
    Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Maicon'un eşi Ursula Roque, ilk dakikadan itibaren şampiyonluğa inandığını söyledi. Ursula "Şampiyonluğa çok inanıyordum, takımdaki hırsı, isteği görüyordum ve ilk dakikadan beri şampiyonluğa inanıyordum" dedi. Taraftara da dikkat çeken Maicon'un eşi, "Galatasaray'a aşığım taraftarlara da aşığım" diye konuştu.
    1. 21.5.2018
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