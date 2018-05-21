İşte taraftar işte şampiyon!
Sarı-kırmızı gecede tribünler tıklım tıklım dolarken 21. şampiyonluk şarkılar tezahüratlarla kutlandı. Kupanın kaldırıldığı anlarda ise yer yerinden oynadı
ALBERT RİERA: İNANILMAZSINIZ
G.Saray'ın eski futbolcusu Albert Riera, Fatih Terim'i attığı tweet'le tebrik etti. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan İspanyol yıldız, "Hocam, o günü çok iyi hatırlıyorum. Sizinle çalışmak ve sizi dinlemek büyük bir zevkti. Bu sezon da inanılmaz işler yaptınız" ifadelerini kullandı.
GOMiS'E ÇOK YAKIŞTI
Galatasaray'ın 21. şampiyonluğunun kutlamalarında sahne alan Aleyna Tilki, şarkısının Gomis'e çok yakıştığını dile getirdi. Kısa bir açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Şarkım Gomis'e çok yakıştı. Çok mutluyum. Acayip bir taraftardı, süperdi" ifadelerini kullandı.
DEV BAYRAK ASILDI
Göztepe galibiyetiyle şampiyonluğa uzanan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nı bayraklarla süsledi. Stadyumun otoyola bakan kısmına üzerinde 21 yazan dev bir bayrak asan sarı-kırmızılılar takım otobüsünün stada giriş yaptığı bölüme de İngilizce olarak "Evine hoş geldin şampiyon. 21" yazısı astı.
NECATİ: BEN BİLE OYNAYACAKTIM
Fatih Terim'in yardımcıları arasında yer alan Necati Ateş, hem gelen şampiyonluğu hem de hocasını yorumladı. Göztepe maçı öncesi yaşadığı duyguları dile getiren Necati, "Fatih hoca insanı gerçekten çok iyi motive ediyor. Göztepe maçında beni bıraksalar sahaya girecektim, ben de oynayacaktım. Fatih hoca geldikten sonra Florya'daki değişimi anlatamam" dedi.
KENDİMİ ÇOK KAPTIRIYORUM
Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Maicon'un eşi Ursula Roque, ilk dakikadan itibaren şampiyonluğa inandığını söyledi. Ursula "Şampiyonluğa çok inanıyordum, takımdaki hırsı, isteği görüyordum ve ilk dakikadan beri şampiyonluğa inanıyordum" dedi. Taraftara da dikkat çeken Maicon'un eşi, "Galatasaray'a aşığım taraftarlara da aşığım" diye konuştu.
- 21.5.2018
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Galatasaraylı Nagatomo'dan veda gibi paylaşım
Toplam 1
Yorum
I LOVE YOU NAGATOMO senin iş ahlakına karakterine çalışkanlığına hayran kaldık ümit ediyoruz yönetimimiz seni yine kadromuza katacaktırseni seviyoruz bekliyoruz
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 8
Yorum
ms boylece bir kariyer son bulmus olacak bundan boyle ordan oraya kostur dur ikinci lige hos geldin tam çapina gore.
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Fenerbahçe, şampiyonluğu iç sahada kaybetti
Toplam 5
Yorum
YNTM (19) VOLKAN VE HASAN ALİ..TEZELDEN BU KULÜPTEN YOLLANMALI Kİ..TARAFTARIN Bİ YÜZÜ GÜLSÜN.
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