Galatasaraylı Nagatomo'dan veda gibi paylaşım – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Galatasaraylı 'dan veda gibi paylaşım

    Galatasaraylı Nagatomo'dan veda gibi paylaşım

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa erişirken 21. kez mutlu sona ulaştı. Takıma devre arası gelen Yuto Nagatomo, instagram hesabından önemli bir paylaşımda bulundu. Nagatomo, takım arkadaşlarına minnettar olduğunu söyledi.

    1. 21.5.2018 15:17
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