Galatasaraylı Nagatomo'dan veda gibi paylaşım

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa erişirken 21. kez mutlu sona ulaştı. Takıma devre arası gelen Yuto Nagatomo, instagram hesabından önemli bir paylaşımda bulundu. Nagatomo, takım arkadaşlarına minnettar olduğunu söyledi.