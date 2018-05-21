Galatasaray'da Carrasso ile yollar ayrılıyor
Galatasaray'da yeni sezon öncesi ilk ayrılık yaşandı. Sarı Kırmızılı takımın bu sezon Muslera'nın yedeği olarak transfer ettiği kaleci Carrasso ile yeni sezonda yolların ayrılmasına karar verildi.
- 21.5.2018 10:27
- Güncelleme: 21.5.2018 10:28
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Galatasaraylı Nagatomo'dan veda gibi paylaşım
Toplam 1
Yorum
I LOVE YOU NAGATOMO senin iş ahlakına karakterine çalışkanlığına hayran kaldık ümit ediyoruz yönetimimiz seni yine kadromuza katacaktırseni seviyoruz bekliyoruz
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 8
Yorum
ms boylece bir kariyer son bulmus olacak bundan boyle ordan oraya kostur dur ikinci lige hos geldin tam çapina gore.
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Fenerbahçe, şampiyonluğu iç sahada kaybetti
Toplam 5
Yorum
YNTM (19) VOLKAN VE HASAN ALİ..TEZELDEN BU KULÜPTEN YOLLANMALI Kİ..TARAFTARIN Bİ YÜZÜ GÜLSÜN.
Galatasaray'da Carrasso ile yollar ayrılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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