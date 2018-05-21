Galatasaray'da Carrasso ile yollar ayrılıyor – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
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    22 Mayıs 2018, Salı
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    'da Carrasso ile yollar ayrılıyor

    Galatasaray'da Carrasso ile yollar ayrılıyor

    Galatasaray'da yeni sezon öncesi ilk ayrılık yaşandı. Sarı Kırmızılı takımın bu sezon Muslera'nın yedeği olarak transfer ettiği kaleci Carrasso ile yeni sezonda yolların ayrılmasına karar verildi.

    1. 21.5.2018 10:27
    2. Güncelleme: 21.5.2018 10:28
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