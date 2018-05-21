Galatasaray taraftarından Rıza Kocaoğlu'na tepki – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Mayıs 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    taraftarından 'na tepki

    Galatasaray taraftarından Rıza Kocaoğlu'na tepki

    Göztepe taraftarlığıyla bilinen oyuncu Rıza Kocaoğlu, Göztepe'nin Galatasaray ile oynadığı maçın ardından Mustafa Cengiz'e yapığı hareket nedeniyle gündeme yerleşti.

    1. 20.5.2018 15:31
    2. Güncelleme: 21.5.2018 02:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray taraftarından Rıza Kocaoğlu'na tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN