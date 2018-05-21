Galatasaray 12 yıl sonra rekor kırdı – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
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    22 Mayıs 2018, Salı
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    sonra rekor kırdı

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> <a href="/index/12-yil?id=fcf1ba1a-4603-4867-aa14-54c1b8cc2e15" class="" rel="tag">12 yıl</a> sonra rekor kırdı

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 1-0 yenerek toplamda 21. şampiyonluğu ilan etti. Galatasaray bu sezon topalmda 75 gol atarak önemli bir başarıya imza attı.

    1. 21.5.2018 10:53
    2. Güncelleme: 21.5.2018 10:54
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