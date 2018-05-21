Fransızların Gomis tepkisi!

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray şampiyonluğa ulaşırken, Bafetimbi Gomis attığı 29 golle gol kralı oldu. Gomis, Süper Lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan futbolcu unvanını da Alex de Souza'dan aldı. Sergilediği performansa rağmen Gomis'in Fransa Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda yer almaması Fransızların tepkisini çekti.