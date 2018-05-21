Aslan tacını taktı! – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
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    22 Mayıs 2018, Salı
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    Aslan tacını taktı!

    Aslan tacını taktı!

    Kulübede hocası taktikleri verdi. Sahada futbolcusu terinin sonuna kadar savaştı. Tribünde taraftarı “Adanmış hayatların umudu” diye bağırdı... Ve işte tüm sezonun emeği, alın teri

    Kan, ter, gözyaşı, yağmur, çamur... Hepsi bu kupa içindi... 2017-18 sezonunda şampiyonluğa ulaşan tarihi zaferini Stadı'nda 50 bin taraftarıyla birlikte kutladı. Bu sezon 17 maçın 16'sını kazandığı evinde muhteşem taraftarıyla son kez bir araya gelen teknik direktör ve sarı-kırmızılı futbolcular analarının ak sütü gibi hak ettikleri şampiyonluklarının coşkusunu yaşadılar.

    KUPAYLA COŞKU ARTTI
    Erken saatlerde Türk Telekom Stadı'nı dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar önce tezahüratlarla ortamı ısıttı. Ardından DJ performansları ve konserlerle stat iyice hareketlendi. Kupa töreni sırasında ise coşku iyice arttı. Teknik direktör Fatih Terim ve oyuncuların sahaya gelmesiyle beraber sarı-kırmızılı tribünlerde yer yerinden oynadı. Kaptanlar ve 'nın kupayı kaldırdığı anda Aslantepe'de desibel rekorları kırıldı.



    'GOMİS OLMASAYDI BİZ OLMAZDIK'
    Yasin Öztekin şampiyonluk töreninde duygularını şöyle paylaştı: "2. kez şampiyon oluyorum. Çok mutluyum. Şampiyon olmak istiyorduk. Fatih hoca geldikten sonra daha iyi, daha güçlü olduk. Hocamız baba gibi. Bir sözüyle sizi motive ediyor. Galatasaray forvetinin gol atması lazım. olmasaydı biz olmazdık. Elimizden geldiğince ona yardım ettik"



    TÖRENE İFTAR ARASI VERİLDİ
    Galatasaray'ın 21. şampiyonluğunun kutlamalarında konserlerden sonra iftar vaktinin gelmesi sebebiyle araya geçildi. Teknik heyet, oruç tutan futbolcular ve taraftarların iftar yapmasının ardından asıl kutlamalar başladı. Futbolcular bir bir sahanın ortasına kurulan dev platforma çağırıldı. Sarı-kırmızılılar zafer kupalarını hep birlikte havaya kaldırdı.

    1. 21.5.2018
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