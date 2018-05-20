Tudor’dan 32 puan katkı – Fotomaç – 20 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    ’dan 32 puan katkı

    Tudor’dan 32 puan katkı
    Aslan'ın şampiyonluğuna İgor da 32 puanlık katkıda bulundu. Sarı-kırmızılı takım, sezona başladığı Hırvat teknik adam yönetiminde oynadığı 16 karşılaşmada 32 puan topladı. Yönetim 16'ıncı hafta sonunda İgor Tudor'un görevine son verip, takımın başına 'i getirdi. Cimbom, Terim ile 43 puan topladı.
    1. 20.5.2018
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