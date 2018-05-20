O bir efsane – Fotomaç – 20 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    O bir efsane

    O bir efsane

    Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan de 7 kezle elbette . En yakın rakibi 4 kez şampiyon oldu. Özyazıcı, 'un başında 1975-76, 1976-77, 1979-80 ve 1983-84 sezonlarında teknik direktör olarak şampiyonluklara imza attı.

    17'iNCi KUPASINI KAZANDI

    Kariyerinde ilk kez 'da sezon içi göreve başlayan Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımda 17'inci kupasını kaldırdı. Cimbom, Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı gösterilen Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Fatih Terim'le elde ederken, tecrübeli çalıştırıcıyla bugüne kadar 7 , 3 Kupası, 2 , 2 ve 2 kez de TFF şampiyonluğu kazandı

    ?AVRUPA'YI FETHETTİ
    Terim yönetiminde Galatasaray, UEFA Kupası'nı 2000 yılında finalde ünlü 'i eleyerek müzesine götürdü. Hiç yenilmeden finale gelen sarı-kırmızılılar, Kopenhag'daki unutulmaz finalde İngiliz ekibini penaltı atışları sonunda 4-1 mağlup ederek Türk futbolunun en büyük başarısına imza attı.

    4 KEZ ÜST ÜSTE ZİRVEDE
    Cimbom'da ilk göreve geldiği dönemde üste üste 1996-1997, 1997-98, 1998-99 ve 1999-2000 sezonlarını zirvede tamamlayarak Süper Lig'de 4 şampiyonluk kazanan Fatih Terim, yurt içinde bu başarıya ulaşan tek antrenör olma başarısını da elinde tutuyor.

    TERİM'İN GURUR TABLOSU
    UEFA Kupası (1): 2000
    Süper Lig (7): 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-00, 2011-12, 2012-13, 2017-18
    Türkiye Kupası (2): 1998-99, 1999-2000
    Süper Kupa (2): 2012-13, 2013-14
    TSYD Kupası (3): 1997-98, 1998-99, 1999-2000
    Cumhurbaşkanlığı Kupası (2): 1996, 1997

    Hepsİne bedel!
    Süper Lig tarihindeki 7. şampiyonluğunu elde eden Fatih Terim, bu sezon Süper Lig'de takımın başında son haftaya giren 17 teknik direktörün kariyerlerindeki toplam lig şampiyonluğu (5) sayısını geride bıraktı.

    1. 20.5.2018
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