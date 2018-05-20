O bir efsane
Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktör de 7 kezle elbette Fatih Terim. En yakın rakibi Ahmet Suat Özyazıcı 4 kez şampiyon oldu. Özyazıcı, Trabzonspor'un başında 1975-76, 1976-77, 1979-80 ve 1983-84 sezonlarında teknik direktör olarak şampiyonluklara imza attı.
17'iNCi KUPASINI KAZANDI
Kariyerinde ilk kez Galatasaray'da sezon içi göreve başlayan Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımda 17'inci kupasını kaldırdı. Cimbom, Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı gösterilen UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Fatih Terim'le elde ederken, tecrübeli çalıştırıcıyla bugüne kadar 7 Süper Lig, 3 TSYD Kupası, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı
?AVRUPA'YI FETHETTİ
Terim yönetiminde Galatasaray, UEFA Kupası'nı 2000 yılında finalde ünlü Arsenal'i eleyerek müzesine götürdü. Hiç yenilmeden finale gelen sarı-kırmızılılar, Kopenhag'daki unutulmaz finalde İngiliz ekibini penaltı atışları sonunda 4-1 mağlup ederek Türk futbolunun en büyük başarısına imza attı.
4 KEZ ÜST ÜSTE ZİRVEDE
Cimbom'da ilk göreve geldiği dönemde üste üste 1996-1997, 1997-98, 1998-99 ve 1999-2000 sezonlarını zirvede tamamlayarak Süper Lig'de 4 şampiyonluk kazanan Fatih Terim, yurt içinde bu başarıya ulaşan tek antrenör olma başarısını da elinde tutuyor.
TERİM'İN GURUR TABLOSU
UEFA Kupası (1): 2000
Süper Lig (7): 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-00, 2011-12, 2012-13, 2017-18
Türkiye Kupası (2): 1998-99, 1999-2000
Süper Kupa (2): 2012-13, 2013-14
TSYD Kupası (3): 1997-98, 1998-99, 1999-2000
Cumhurbaşkanlığı Kupası (2): 1996, 1997
Hepsİne bedel!
Süper Lig tarihindeki 7. şampiyonluğunu elde eden Fatih Terim, bu sezon Süper Lig'de takımın başında son haftaya giren 17 teknik direktörün kariyerlerindeki toplam lig şampiyonluğu (5) sayısını geride bıraktı.
- 20.5.2018
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Terim'den kutlamalara özel istek
Toplam 2
Yorum
sami Tudor yeni takim kurdu iyi de puanlar aldi takim tam da rayina oturmusken terim ve etrafindakiler Tudoru kovdurup basarisinin uzerine kondu
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Fenerbahçe kupaya hasret
Toplam 8
Yorum
sami bizim baskanin kupa gibi bir derdi mi var, o her gun arazi insaat tesis pesinde,
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Fenerbahçe ligi ikinci bitirdi!
Toplam 6
Yorum
yavuz bu başkanla bu hocayla butakımdan bir cacık olmaz yeni sezonda boş türbüne oynarız
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