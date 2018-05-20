O bir efsane

Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktör de 7 kezle elbette Fatih Terim. En yakın rakibi Ahmet Suat Özyazıcı 4 kez şampiyon oldu. Özyazıcı, Trabzonspor'un başında 1975-76, 1976-77, 1979-80 ve 1983-84 sezonlarında teknik direktör olarak şampiyonluklara imza attı.

17'iNCi KUPASINI KAZANDI



Kariyerinde ilk kez Galatasaray'da sezon içi göreve başlayan Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımda 17'inci kupasını kaldırdı. Cimbom, Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı gösterilen UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Fatih Terim'le elde ederken, tecrübeli çalıştırıcıyla bugüne kadar 7 Süper Lig, 3 TSYD Kupası, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı



?AVRUPA'YI FETHETTİ

Terim yönetiminde Galatasaray, UEFA Kupası'nı 2000 yılında finalde ünlü Arsenal'i eleyerek müzesine götürdü. Hiç yenilmeden finale gelen sarı-kırmızılılar, Kopenhag'daki unutulmaz finalde İngiliz ekibini penaltı atışları sonunda 4-1 mağlup ederek Türk futbolunun en büyük başarısına imza attı.



4 KEZ ÜST ÜSTE ZİRVEDE

Cimbom'da ilk göreve geldiği dönemde üste üste 1996-1997, 1997-98, 1998-99 ve 1999-2000 sezonlarını zirvede tamamlayarak Süper Lig'de 4 şampiyonluk kazanan Fatih Terim, yurt içinde bu başarıya ulaşan tek antrenör olma başarısını da elinde tutuyor.



TERİM'İN GURUR TABLOSU

UEFA Kupası (1): 2000

Süper Lig (7): 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-00, 2011-12, 2012-13, 2017-18

Türkiye Kupası (2): 1998-99, 1999-2000

Süper Kupa (2): 2012-13, 2013-14

TSYD Kupası (3): 1997-98, 1998-99, 1999-2000

Cumhurbaşkanlığı Kupası (2): 1996, 1997



Hepsİne bedel!

Süper Lig tarihindeki 7. şampiyonluğunu elde eden Fatih Terim, bu sezon Süper Lig'de takımın başında son haftaya giren 17 teknik direktörün kariyerlerindeki toplam lig şampiyonluğu (5) sayısını geride bıraktı.