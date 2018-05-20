Muslera Galatasaray efsanesi!

Cimbom'un Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera 11. kupasını kazandı; Hagi'nin 10 kupalık rekorunu kırdı. 2011'de Lazio'dan ayrılarak Galatasaray'ın kapısından girdi. Zoran Simoviç, Faryd Mondragon, Claudio Taffarel gibi onun da Galatasaray'da efsane olacağını düşünenlerin sayısı hiç de az değildi. Beklentileri boşa çıkarmadı. Muslera teker teker kupaları kaldırmakla kalmadı; yabancı oyuncular kategorisinde rekora çoktan koşmaya başladı... Toplamda kazandığı 11 kupayla; Aslan'ın en çok kupa kaldıran yabancı futbolcusu efsane Hagi'nin rekorunu kırdı. Muslera 2011-12, 2012- 13 ve 2014-15 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşayan kadronun kalesindeydi. 2012, 2013 ve 2015 Süper Kupa finallerinde; 2013-14, 2014-15 ve 2015- 16 sezonlarında Türkiye Kupası kaldırılırken kaledeki isim Uruguaylı yıldızdan başkası değildi... 2013 ve 2014 Süper Kupa, 2013-14 Türkiye Kupası ve 2015-16 Türkiye Kupası finallerinde gol yemeden maçları tamamlayan Muslera; toplamda 11 kupaya ulaştı. 1959 sonrası G.Saray tarihinde en çok kupa kaldıran isim rekoru Muslera'ya geçti.