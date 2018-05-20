Garry Rodrigues kasırgası

Teknik direktör Fatih Terim'in gelişi ile büyük bir ivme yakalayan gün geçtikçe form durumunu yukarıya çeken Garry Rodrigues ışıl ışıl parlıyor. G.Saray forması ile bu sezon 33 lig maçında 2498 dakika süre alan Rodrigues 9 gol 11 asistlik başarılı bir performans ortaya koydu. Rodrigues bu yakaladığı istatistik ile kariyerinde en iyi ikinci sezonunu yaşıyor. 27 yaşındaki sol kanat daha önce 2013-14 sezonunda Levski Sofi takımı 36 karşılaşmada 14 gol 10 asistlik kariyer performansı sergilemişti.