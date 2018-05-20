Garry Rodrigues kasırgası
Teknik direktör Fatih Terim'in gelişi ile büyük bir ivme yakalayan gün geçtikçe form durumunu yukarıya çeken Garry Rodrigues ışıl ışıl parlıyor.
Teknik direktör Fatih Terim'in gelişi ile büyük bir ivme yakalayan gün geçtikçe form durumunu yukarıya çeken Garry Rodrigues ışıl ışıl parlıyor. G.Saray forması ile bu sezon 33 lig maçında 2498 dakika süre alan Rodrigues 9 gol 11 asistlik başarılı bir performans ortaya koydu. Rodrigues bu yakaladığı istatistik ile kariyerinde en iyi ikinci sezonunu yaşıyor. 27 yaşındaki sol kanat daha önce 2013-14 sezonunda Levski Sofi takımı 36 karşılaşmada 14 gol 10 asistlik kariyer performansı sergilemişti.
- 20.5.2018
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Terim'den kutlamalara özel istek
Toplam 2
Yorum
sami Tudor yeni takim kurdu iyi de puanlar aldi takim tam da rayina oturmusken terim ve etrafindakiler Tudoru kovdurup basarisinin uzerine kondu
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Fenerbahçe kupaya hasret
Toplam 8
Yorum
sami bizim baskanin kupa gibi bir derdi mi var, o her gun arazi insaat tesis pesinde,
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Fenerbahçe ligi ikinci bitirdi!
Toplam 6
Yorum
yavuz bu başkanla bu hocayla butakımdan bir cacık olmaz yeni sezonda boş türbüne oynarız
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