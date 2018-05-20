Galatasaray'ın mutluluk tablosu! – Fotomaç – 20 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    'ın mutluluk tablosu!

    Galatasaray'ın mutluluk tablosu!

    18 futbolcu ilk kez şampiyonluk sevinci yaşarken, 10 isim de ilk kez en üst ligde kupa kaldırmayı başardı

    'da bulunan 26 futbolcunun 18'i ilk kez 'de şampiyonluk kupasını kaldırdı. Cimbom'da bu sezon transfer edilen , Maicon, Mariano, , Feghouli, , Denayer, Carrasso, Nagatomo ile , , Linnes, Latovlevici, , Donk, Rodrigues, ve genç oyuncu ilk kez Süper Lig'de ilk kez şampiyonluk gördü. Ayrıca 10 futbolcu kariyerlerinde ilk kez bir ülkenin en üst liginde şampiyon oldu.

    HAKAN BALTA ZİRVEDE YER ALIYOR
    Gomis, Carrasso, Ahmet Çalık, Serdar Aziz, Nagatomo, Tolga Ciğerci, Donk, Rodrigues, Feghouli ve Ozan Kabak ilk kez bir ülkenin en yüksek liginde kupayı kazanma mutluluğuna ulaştı. bu sezon hiç oynamamasına rağmen 5. kez şampiyonluk gördü ve bu alanda zirvede. Balta'yı dörder şampiyonlukla kaleci Muslera ve takip ederken, kaleci 3, , , Koray Günter ve da ikişer kez Süper Lig kupası aldı.

    FARKLI LİGLERDE ŞAMPİYON OLANLAR
    Sarı-kırmızılı takımın oyuncularından Fernando ve Maicon, Porto ile Portekiz, Mariano Fluminense ile Brezilya, Latovlevici ile Romanya, Linnes Molde ile Norveç, Belhanda Montpellier ile Fransa ve ile Ukrayna, Denayer Celtic ile İskoçya, Eren Derdiyok da Basel ile İsviçre'nin en üst liginde şampiyon olma başarısı gösterdi.
    1. 20.5.2018
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