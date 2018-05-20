Galatasaray'ın mutluluk tablosu!
18 futbolcu ilk kez şampiyonluk sevinci yaşarken, 10 isim de ilk kez en üst ligde kupa kaldırmayı başardı
HAKAN BALTA ZİRVEDE YER ALIYOR
Gomis, Carrasso, Ahmet Çalık, Serdar Aziz, Nagatomo, Tolga Ciğerci, Donk, Rodrigues, Feghouli ve Ozan Kabak ilk kez bir ülkenin en yüksek liginde kupayı kazanma mutluluğuna ulaştı. Hakan Balta bu sezon hiç oynamamasına rağmen 5. kez şampiyonluk gördü ve bu alanda zirvede. Balta'yı dörder şampiyonlukla kaleci Muslera ve Selçuk İnan takip ederken, kaleci Eray İşcan 3, Yasin Öztekin, Sinan Gümüş, Koray Günter ve Tarık Çamdal da ikişer kez Süper Lig kupası aldı.
FARKLI LİGLERDE ŞAMPİYON OLANLAR
Sarı-kırmızılı takımın oyuncularından Fernando ve Maicon, Porto ile Portekiz, Mariano Fluminense ile Brezilya, Latovlevici Steaua Bükreş ile Romanya, Linnes Molde ile Norveç, Belhanda Montpellier ile Fransa ve Dinamo Kiev ile Ukrayna, Denayer Celtic ile İskoçya, Eren Derdiyok da Basel ile İsviçre'nin en üst liginde şampiyon olma başarısı gösterdi.
- 20.5.2018
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Terim'den kutlamalara özel istek
Toplam 2
Yorum
sami Tudor yeni takim kurdu iyi de puanlar aldi takim tam da rayina oturmusken terim ve etrafindakiler Tudoru kovdurup basarisinin uzerine kondu
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Fenerbahçe kupaya hasret
Toplam 8
Yorum
sami bizim baskanin kupa gibi bir derdi mi var, o her gun arazi insaat tesis pesinde,
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Fenerbahçe ligi ikinci bitirdi!
Toplam 6
Yorum
yavuz bu başkanla bu hocayla butakımdan bir cacık olmaz yeni sezonda boş türbüne oynarız
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