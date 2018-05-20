Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım – Fotomaç – 20 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    'dan Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım

    Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım

    'ın eski oyuncusu 'dan Fenerbahçelileri kızdıracak bir paylaşım geldi.

    Melo'nun paylaşımı şu şekilde:

    1. 19.5.2018 20:52
    2. Güncelleme: 20.5.2018 01:49
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