Fatih Terim'den Tudor yorumu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonunda yaptığı açıklamada Tudor'a teşekkür etti. "Ben gittikten sonra kimse bana teşekkür etmese de ben özen gösteririm" diyen Terim şunları söyledi;

"Her ne kadar önde ben de görünsem, bu şampiyonlukta herkesin bir emeği var. Bu takıma bizden önce hizmet edenler var. Kimseyi atlamadan herkese teşekkür etmek istedim."