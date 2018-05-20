Fatih Terim'den Tudor yorumu
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Tudor yorumu geldi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonunda yaptığı açıklamada Tudor'a teşekkür etti. "Ben gittikten sonra kimse bana teşekkür etmese de ben özen gösteririm" diyen Terim şunları söyledi;
"Her ne kadar önde ben de görünsem, bu şampiyonlukta herkesin bir emeği var. Bu takıma bizden önce hizmet edenler var. Kimseyi atlamadan herkese teşekkür etmek istedim."
- 19.5.2018 22:25
- Güncelleme: 20.5.2018 01:45
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Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde güçlü rakipler bekliyor!
Toplam 1
Yorum
bjkli Vardar çıkmasında :-)
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"Savunmada hata yaptık"
Toplam 1
Yorum
karado kazanmak işten bile değildi çok kolay sayıları kaçırdık.gereksiz orta mesafe atişları da tuzu biberi oldu.teşekkürler güzel finaldi.
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Aykut Kocaman Liverpool'un teknik direktörü olacak
Toplam 17
Yorum
007FB en iyi savunma hucumdur felsefesi Fenerbahçe futbolunun temeli bu yüzden taraftar seni sevmiyo bu kadroyla ve türkiye liginde o futbol yemez
Fatih Terim'den Tudor yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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