Fatih Terim'den Tudor yorumu – Fotomaç – 20 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    'den yorumu

    Fatih Terim'den Tudor yorumu

    Galatasaray Teknik Direktörü 'den yorumu geldi

    Galatasaray Teknik Direktörü , maç sonunda yaptığı açıklamada 'a teşekkür etti. "Ben gittikten sonra kimse bana teşekkür etmese de ben özen gösteririm" diyen Terim şunları söyledi;

    "Her ne kadar önde ben de görünsem, bu şampiyonlukta herkesin bir emeği var. Bu takıma bizden önce hizmet edenler var. Kimseyi atlamadan herkese teşekkür etmek istedim."

    1. 19.5.2018 22:25
    2. Güncelleme: 20.5.2018 01:45
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