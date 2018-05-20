Fatih Terim'den Şampiyonlar Ligi'ne mesaj! – Fotomaç – 20 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    'den Şampiyonlar Ligi'ne mesaj!

    Fatih Terim'den Şampiyonlar Ligi'ne mesaj!

    'da teknik direktör , twitterdan Şampiyonlar Ligi resmi hesabına mesaj yolladı

    'den Şampiyonlar Ligi hesabına mesaj!

    "Tahmin edin kim geri döndü?"

    1. 19.5.2018 21:42
    2. Güncelleme: 20.5.2018 08:09
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