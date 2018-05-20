Fatih Terim'den flaş Dünya Kupası göndermesi – Fotomaç – 20 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    'den flaş göndermesi

    Fatih Terim'den flaş Dünya Kupası göndermesi

    Galatasaray Teknik Direktörü , 'yi 1-0 yenerek şampiyon oldukları maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu.

    İşte 'in açıklamaları;

    "Oyunun hiçbir bölümünde oyuncularıma 0-0 bitsin demedim, biz bunu beceremeyiz. Yine de kendinizi emniyete almak istiyorsunuz, bu durumda maç oynamak kolay değil. Kaybederseniz de 3. oluyorsunuz, Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyorsunuz."

    "Yabancı kuralı dünyada serbest. Bugün ligin kaliteli geçmesinde yerli-yabancı ayrımı olmamasının önemli rolü var. İyi oynayan hiçbir yerli oyuncuyu kimse oynatmamazlık etmez. Kuralı iyi öğrenelim. Kural yabancı kuralı değil, Türk'ü koruma kuralı. 14 Türk mecburi."

    OPERASYON OLMASAYDI...

    "Eğer bazılarının önderliğinde, bizi gönderme olmasaydı, belki 'na da gitmiştik."

    "Ben hedefi attığım tweette gösterdim. Şampiyonlar Ligi bizim önemli yerimiz olacak.Galatasaray Avrupa'da olmadığı zaman rahatsız olan bir kulüp. Büyük ihtimalle, Allah'ın izniyle iyi işler yapacağız oralarda."

    1. 19.5.2018 22:42
    2. Güncelleme: 20.5.2018 01:44
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