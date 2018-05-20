Fatih Terim'den flaş Dünya Kupası göndermesi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe'yi 1-0 yenerek şampiyon oldukları maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu.
İşte Fatih Terim'in açıklamaları;
"Oyunun hiçbir bölümünde oyuncularıma 0-0 bitsin demedim, biz bunu beceremeyiz. Yine de kendinizi emniyete almak istiyorsunuz, bu durumda maç oynamak kolay değil. Kaybederseniz de 3. oluyorsunuz, Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyorsunuz."
"Yabancı kuralı dünyada serbest. Bugün ligin kaliteli geçmesinde yerli-yabancı ayrımı olmamasının önemli rolü var. İyi oynayan hiçbir yerli oyuncuyu kimse oynatmamazlık etmez. Kuralı iyi öğrenelim. Kural yabancı kuralı değil, Türk'ü koruma kuralı. 14 Türk mecburi."
OPERASYON OLMASAYDI...
"Eğer bazılarının önderliğinde, bizi gönderme operasyonu olmasaydı, belki Dünya Kupası'na da gitmiştik."
"Ben hedefi attığım tweette gösterdim. Şampiyonlar Ligi bizim önemli yerimiz olacak.Galatasaray Avrupa'da olmadığı zaman rahatsız olan bir kulüp. Büyük ihtimalle, Allah'ın izniyle iyi işler yapacağız oralarda."
- 19.5.2018 22:42
- Güncelleme: 20.5.2018 01:44
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Terim'den kutlamalara özel istek
Toplam 2
Yorum
sami Tudor yeni takim kurdu iyi de puanlar aldi takim tam da rayina oturmusken terim ve etrafindakiler Tudoru kovdurup basarisinin uzerine kondu
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Fenerbahçe kupaya hasret
Toplam 8
Yorum
sami bizim baskanin kupa gibi bir derdi mi var, o her gun arazi insaat tesis pesinde,
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Fenerbahçe ligi ikinci bitirdi!
Toplam 6
Yorum
yavuz bu başkanla bu hocayla butakımdan bir cacık olmaz yeni sezonda boş türbüne oynarız
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