Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik – Fotomaç – 20 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    'dan 'a tebrik

    <a href="/index/cumhurbaskani?id=672db8d3-d5ce-4821-8a4e-b820cab94cb4" class="" rel="tag">Cumhurbaşkanı</a> <a href="/index/recep-tayyip-erdogan?id=9dab127f-c4c6-41f4-b10e-0b44f3a4b372" class="" rel="tag">Recep Tayyip Erdoğan</a>'dan <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'a tebrik

    'dan sosyal medyadan 'a tebrik mesajı yayınladı

    Erdoğan yayınladığı mesajda, şampiyon olan takımını ve taraftarını kutladı.

    1. 19.5.2018 21:51
    2. Güncelleme: 20.5.2018 01:46
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