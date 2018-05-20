Abdurrahim Albayrak: Niyetliydim, ezan okundu. Tam su içiyordum penaltı oldu – Fotomaç – 20 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    : Niyetliydim, ezan okundu. Tam su içiyordum penaltı oldu

    Abdurrahim Albayrak: Niyetliydim, ezan okundu. Tam su içiyordum penaltı oldu

    yöneticisi , Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası açıklamalarda bulundu.

    İşte 'ın açıklamaları:

    Bir şey söyleyeyim mi? Niyetliydim, ezan okundu. Tam su içiyordum penaltı oldu. Allah'ıma şükürler olsun. Çok heyecanlıydı. Bunu anlatamam. 2. yarıda öldüm öldüm dirildim. I love you hocam! I love you hocam! Bir olduk, birlik olduk.

    1. 19.5.2018 21:08
    2. Güncelleme: 20.5.2018 01:47
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