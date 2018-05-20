Abdurrahim Albayrak: Niyetliydim, ezan okundu. Tam su içiyordum penaltı oldu

İşte Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları:

Bir şey söyleyeyim mi? Niyetliydim, ezan okundu. Tam su içiyordum penaltı oldu. Allah'ıma şükürler olsun. Çok heyecanlıydı. Bunu anlatamam. 2. yarıda öldüm öldüm dirildim. I love you hocam! I love you hocam! Bir olduk, birlik olduk.