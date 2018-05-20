Abdurrahim Albayrak: Niyetliydim, ezan okundu. Tam su içiyordum penaltı oldu
Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası açıklamalarda bulundu.
İşte Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları:
Bir şey söyleyeyim mi? Niyetliydim, ezan okundu. Tam su içiyordum penaltı oldu. Allah'ıma şükürler olsun. Çok heyecanlıydı. Bunu anlatamam. 2. yarıda öldüm öldüm dirildim. I love you hocam! I love you hocam! Bir olduk, birlik olduk.
- 19.5.2018 21:08
- Güncelleme: 20.5.2018 01:47
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Terim'den kutlamalara özel istek
Toplam 2
Yorum
sami Tudor yeni takim kurdu iyi de puanlar aldi takim tam da rayina oturmusken terim ve etrafindakiler Tudoru kovdurup basarisinin uzerine kondu
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Fenerbahçe kupaya hasret
Toplam 8
Yorum
sami bizim baskanin kupa gibi bir derdi mi var, o her gun arazi insaat tesis pesinde,
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Fenerbahçe ligi ikinci bitirdi!
Toplam 6
Yorum
yavuz bu başkanla bu hocayla butakımdan bir cacık olmaz yeni sezonda boş türbüne oynarız
Abdurrahim Albayrak: Niyetliydim, ezan okundu. Tam su içiyordum penaltı oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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