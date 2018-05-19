Sneijder kulüp alıyor! – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    kulüp alıyor!

    Sneijder kulüp alıyor!
    Birinci Ligi'nde mücadele eden Blackpool kulübü, Wesley 'in de stratejik ortak olduğu vSport'a satılıyor. Ada basını, Blackpool Başkanı Owen Oyston'un, vSport'un kurucusu Qiang Bai ve Sneijder ile satış konusunu görüştüğünü belirtti. Görüşmenin olumlu geçtiği ifade edildi.
    1. 19.5.2018
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