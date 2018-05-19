Nagatomo’ya milli moral – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    ’ya milli moral

    Nagatomo’ya milli moral
    G.Saray'ın İnter'den kiraladığı Yuto , 'nın 27 kişilik kadrosuna seçildi. Samuraylar, 'daki finallerde H Grubu'nda , Senegal ve Polonya ile mücadele edecek. Aslan'ın Nagatomo'nun bonservisini almak için lig bittikten sonra İnter'le masaya oturması bekleniyor. Yuto da kalmaya sıcak bakıyor.
    1. 19.5.2018
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