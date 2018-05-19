Men yok ama ağır şartlar var
G.Saray gelecek sezon için UEFA’dan men cezası yemedi ancak görüşmeler ağır şartlar üzerinden yürüyor. 65 milyon euro’luk maaş bütçesi 45’e çekiliyor
CENGİZ MÜJDEYİ BİZZAT VERMİŞTİ
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA'dan gelen 'men cezası yok' telefonunu GS TV'ye çıkıp camiaya duyurmuştu. Ardından da UEFA ile görüşme yapmıştı.
- 19.5.2018
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Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, ilk 11'ler | CANLI ANLATIM
Toplam 1
Yorum
taraftar Alper mi ? Alper mi ? Alper mi ?
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Galatasaray ligi 3. de bitirebilir!
Toplam 9
Yorum
KONSANTRASYON ! TEK MAÇ VUR GEÇ, VUR KIR, PARÇALA, TEKMEYE KAFA SOK, BU AKŞAM EN İYİ DEPLASMAN MAÇINI OYNA VE 3 PUANI ALIP ŞAMPİYON OL GALATASARAY !
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Bir kere Kartal her zaman Kartal
Toplam 3
Yorum
Kafkas Kartalı Duskoyu tüm taraftarlar severdi ama 34 yaşına gelmiş bi adama seneye 5 M euro deil 1 M euro bile alamazdık. O yüzden iyi bir transfer
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