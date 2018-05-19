Men yok ama ağır şartlar var – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    Men yok ama ağır şartlar var

    Men yok ama ağır şartlar var

    G.Saray gelecek sezon için ’dan men cezası yemedi ancak görüşmeler ağır şartlar üzerinden yürüyor. 65 milyon euro’luk maaş bütçesi 45’e çekiliyor

    Sarı-kırmızılılar gelecek sezon Avrupa Kupaları'ndan men edilmemenin sevincini yaşıyor ancak ile yeni anlaşmanın şartları bir hayli ağır. Galatasaray'ı zorlayacak kriterler arasında önümüzdeki sezondan başlayarak 'sıfır hesap açığı' maddesi dikkat çekiyor. Oyuncu kısıtlama konusu da Cimbom'u sıkıntıya sokuyor. UEFA'nın bu yönde uygulamak istediği yaptırım 21 futbolcunun kaydı. Galatasaray ise 23 futbolcu için baskı yapıyor. GALATASARAY mevcut takıma 63 milyon euro maaş ödüyor. UEFA'nın 2 yıldır Aslan'a tanıdığı bütçe 65 milyon euro'ydu. Gelecek yıldan itibaren bu rakamın 45 milyon euro'ya çekilmesi isteniyor. Yönetim bu rakamı 55'e çıkarmak için pazarlıkları sürdürüyor. UEFA Mali Kontrol Komitesi ayrıca Galatasaray'ın olası Şampiyonlar Ligi katılım gelirlerinin 'tamamına' tedbir koymak istiyor. Sarı-kırmızılılar ise bu rakamı 7.5 milyon euro ile sınırlamayı hesaplıyor.

    CENGİZ MÜJDEYİ BİZZAT VERMİŞTİ
    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA'dan gelen 'men cezası yok' telefonunu GS TV'ye çıkıp camiaya duyurmuştu. Ardından da UEFA ile görüşme yapmıştı.
    1. 19.5.2018
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