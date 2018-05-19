Koray Günter Genoa yolcusu – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    Genoa yolcusu

    Koray Günter Genoa yolcusu
    'da fazla şans bulamayan 'in sezon sonunda 'nın yolunu tutacağı iddia edildi. Calciomercato'nun haberine göre kontratı sona erecek olan 24 yaşındaki stoper Genoa ile söz kesti. Genç savunmacı da kariyerini Serie A'da sürdürmeye sıcak bakıyor. Koray Günter, sarı-kırmızılı formayla son resmi maçına 1 Şubat 2018'de 'nda 'a karşı çıkmıştı.
    1. 19.5.2018
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