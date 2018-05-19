Galatasaray kupalara abone

Galatasaray, Süper Lig'de 21. şampiyonluğunu kutlayabilmek için Göztepe karşısında yenilmemek zorunda. Şampiyonluğa yakın olan Cimbom, son 6 sezonda Türkiye'de kupalara doydu. Cimbom son 6 sezonda Türkiye'de alınabilecek 18 kupanın 10'unu alan takım oldu.