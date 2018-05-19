Galatasaray kupalara abone
Galatasaray, Süper Lig'de 21. şampiyonluğunu kutlayabilmek için Göztepe karşısında yenilmemek zorunda. Şampiyonluğa yakın olan Cimbom, son 6 sezonda Türkiye'de kupalara doydu. Cimbom son 6 sezonda Türkiye'de alınabilecek 18 kupanın 10'unu alan takım oldu.
- 19.5.2018 16:43
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Rıza Kocaoğlu açıklaması!
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Yorum
Tarih Yazarı Gerçek adam gibi adam, beyefendi. Bu camiaya da senin gibiler yakışır başkan.
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 2
Yorum
OLACAĞI BU; SENEYE VOLKAN VE AYKUT KALIRSA..TARAFTAR MAÇLARA HİÇ GELMEZ..VAZİYET DEĞİŞMEZ.
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 2
Yorum
millet inşallah gidersin tüm taraftar da fb de kurtulur.yeter.gitmezsen takımı bırakacağız
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