Fatih Terim'den yönetime özel istek – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    'den yönetime özel istek

    Fatih Terim'den yönetime özel istek

    Göztepe deplasmanında kazanarak Süper Lig'de 21. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da, şampiyonluk kutlamaları için Teknik Direktör Fatih Terim'den özel bir istek geldi.

    1. 19.5.2018 16:14
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