Asamoah'tan Galatasaray'a müjdeli haber – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    Asamoah'tan 'a müjdeli haber

    Asamoah'tan Galatasaray'a müjdeli haber

    Bir veda mesajı yayınlayan Asamoah, “Ailemin çıkarlarını düşünerek bu yönde karar almak zorunda kaldım” dedi

    Yeniden Galatasaray'ın transfer gündemine giren Kwadwo Asamoah, Juventus'a veda etti. Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Ganalı yıldız, "Gelecekte 'a karşı oynamak kesinlikle dayanılmaz olacak. Ancak sadece ailemin çıkarlarını düşünerek bu yönde bir karar almak zorunda kaldım. Umarım taraftarımız bu durumu anlayabilir ve kabul edebilir. Juventus'tan sözleşme teklif aldım ancak kariyerimde yeni bir hikaye yazmak istiyorum" dedi.

    SON NOKTADA
    'dan resmi teklif aldığını önceki gün açıklayan Kwadwo Asamoah, İtalyan devi Inter'le de görüşme halinde... Çizme basını, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Sarı-Kırmızılılar'ın transferde bir adım önde olduğunu öne sürüyor.

    10 GÜN İÇİNDE KARAR VERECEK
    Bu sezon Juventus formasıyla 19 maça çıkan 'ın kararını en geç 10 gün içinde açıklaması bekleniyor... Galatasaray'ın tam 1 yıldır peşinden koştuğu yıldız futbolcuyu bu kez bitirip bitirmeyeceği merak konusu.
    1. 19.5.2018 00:33
    2. Güncelleme: 19.5.2018 08:11
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