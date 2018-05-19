Asamoah'tan Galatasaray'a müjdeli haber
Bir veda mesajı yayınlayan Asamoah, “Ailemin çıkarlarını düşünerek bu yönde karar almak zorunda kaldım” dedi
SON NOKTADA
Galatasaray'dan resmi teklif aldığını önceki gün açıklayan Kwadwo Asamoah, İtalyan devi Inter'le de görüşme halinde... Çizme basını, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Sarı-Kırmızılılar'ın transferde bir adım önde olduğunu öne sürüyor.
10 GÜN İÇİNDE KARAR VERECEK
Bu sezon Juventus formasıyla 19 maça çıkan Kwadwo Asamoah'ın kararını en geç 10 gün içinde açıklaması bekleniyor... Galatasaray'ın tam 1 yıldır peşinden koştuğu yıldız futbolcuyu bu kez bitirip bitirmeyeceği merak konusu.
- 19.5.2018 00:33
- Güncelleme: 19.5.2018 08:11
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Toplam 1
Yorum
taraftar Alper mi ? Alper mi ? Alper mi ?
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Galatasaray ligi 3. de bitirebilir!
Toplam 9
Yorum
KONSANTRASYON ! TEK MAÇ VUR GEÇ, VUR KIR, PARÇALA, TEKMEYE KAFA SOK, BU AKŞAM EN İYİ DEPLASMAN MAÇINI OYNA VE 3 PUANI ALIP ŞAMPİYON OL GALATASARAY !
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Bir kere Kartal her zaman Kartal
Toplam 3
Yorum
Kafkas Kartalı Duskoyu tüm taraftarlar severdi ama 34 yaşına gelmiş bi adama seneye 5 M euro deil 1 M euro bile alamazdık. O yüzden iyi bir transfer
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