Alkışlarla uğurlama – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    uğurlama

    Alkışlarla uğurlama
    , maçı hazırlıklarını 'da yaptığı son antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılar dün tam kadro çalıştı. Futbolcuların bir hayli hırslı olmaları dikkat çekti. Teknik direktör zaman zaman oyuncularına uyarılarda bulundu. Sarı-kırmızılı futbolcuları, 'e hareket ederken 'nden altyapı oyuncuları uğurladı.
    1. 19.5.2018
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