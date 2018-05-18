Terim'siz kutlama olmaz!
17 Mayıs 2000'de UEFA Kupası'nı müzesine götüren Galatasaray, her yıl 17 Mayıs'ta kutlama yapıyordu… Arsenal zaferine tanıklık eden o dönemin başkanı Faruk Süren, Fatih Terim ve ekibi ile eski futbolcular, sarı-kırmızılı kulübün organize ettiği yemekte bir araya geliyordu. Ancak dün tarihler 17 Mayıs'ı göstermesine rağmen bir kutlama yapılmadı. Efsane başkan Faruk Süren'in "Fatih'siz kutlama olmaz! Fatih Hoca, Florya'nın kapılarını dış dünyaya kapadı ve sadece Göztepe ile oynanacak şampiyonluk maçını düşünüyor. Önce şampiyon olalım, sonra UEFA Kupası için toplanırız, çifte kutlama yaparız'' dediği öğrenildi.
- 18.5.2018 00:44
- Güncelleme: 18.5.2018 01:46
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Beşiktaş'ın idmanında eksik çok
Toplam 2
Yorum
BJK'li Takima bak son maça çikmadan dagilmis tatil'e çikmis.. Hani belli mi olur sonuna kadar asilin inanin be, belki 2. ci oluruz.. Ruhsuzlastilar
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Beşiktaş'ta Vagner Love ve Negredo kararı
Toplam 2
Yorum
Kartalistan Negredo zor gider yillik 4 milyonu kim verecek ona ?
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Fenerbahçe umutla şampiyonluğu bekleyecek
Toplam 1
Yorum
batuhan göztepe gs yener
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