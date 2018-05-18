Terim'siz kutlama olmaz! – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Mayıs 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Terim'siz kutlama olmaz!

    Terim'siz kutlama olmaz!

    17 Mayıs 2000'de UEFA Kupası'nı müzesine götüren Galatasaray, her yıl 17 Mayıs'ta kutlama yapıyordu… Arsenal zaferine tanıklık eden o dönemin başkanı Faruk Süren, Fatih Terim ve ekibi ile eski futbolcular, sarı-kırmızılı kulübün organize ettiği yemekte bir araya geliyordu. Ancak dün tarihler 17 Mayıs'ı göstermesine rağmen bir kutlama yapılmadı. Efsane başkan Faruk Süren'in "Fatih'siz kutlama olmaz! Fatih Hoca, Florya'nın kapılarını dış dünyaya kapadı ve sadece Göztepe ile oynanacak şampiyonluk maçını düşünüyor. Önce şampiyon olalım, sonra UEFA Kupası için toplanırız, çifte kutlama yaparız'' dediği öğrenildi.

    1. 18.5.2018 00:44
    2. Güncelleme: 18.5.2018 01:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Terim'siz kutlama olmaz! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN