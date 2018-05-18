Sabri Sarıoğlu, Galatasaray’a karşı yok – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    , ’a karşı yok

    <a href="/index/sabri-sarioglu?id=8aeb7b82-03af-49b2-a932-16dfce73b3ce" class="" rel="tag">Sabri Sarıoğlu</a>, <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>’a karşı yok
    'de , G.Saray maçında yok. Tecrübeli isim, geçen haftaki maçında da bileğinden sakatlığı bulunduğu için forma giyememişti. Öte yandan , maçındaki çirkin ve kötü tezahürattan 'ye 125 bin TL ceza kesti.
    1. 18.5.2018
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