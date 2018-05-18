Mariano: "Beni oynat hocam" – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    : "Beni oynat hocam"

    Mariano: "Beni oynat hocam"

    Sakatlığı sebebiyle Akhisar ve maçlarını kaçıran , ’e forma için adeta yalvarıyor. Brezilyalı sağ bek, karşısında oynamayı çok istiyor.

    'de şampiyonluk maçına çıkacak 'da, Brezilyalı sağ bek Mariano canını dişine takarak çalışıyor. 3 hafta önce Stadı'nda oynanan Beşiktaş karşılaşmasında sakatlanan Sambacı yıldız, Akhisarspor ve Yeni Malatya karşılaşmalarını kaçırmıştı. Çok formda olduğu bir dönemde talihsizlik yaşayan 'nun boşluğunu Martin Linnes, iyi bir şekilde doldurmuş ve kendisini aratmamıştı. Mariano'nun tam olarak iyileşmese de Fatih Terim'den Göztepe maçı için forma istediği öğrenildi. Brezilyalı yıldızın, " maçı hayati. Bunu kaçıramam lütfen oynatın hocam" dediği bildirildi. Terim'in yine de Linnes'e şans vermesi bekleniyor.
    1. 18.5.2018
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